به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دانیال شکیبی گفت: نشست صمیمانه‌ای با مدیر تسهیلات و منابع وزارت متبوع در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد تا آخرین وضعیت پروژه‌های معرفی شده‌ شهرستان قدس جهت اخذ تسهیلات پیگیری شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قدس بیان کرد: با عنایت به اقدام شایسته‌ وزارت اموراقتصادی و دارایی در خصوص ارائه‌ تسهیلات ویژه‌ی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از جنگ صهیونی- آمریکایی، مشمولان می‌توانند تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از طریق ثبت‌نام در سامانه کات، با توجه به محدودیت زمانی اقدام کنند.

او اظهار کرد: این تسهیلات فرصتی مهم برای حمایت از واحدهای اقتصادی است که از شرایط اخیر متأثر شده‌اند. پیگیری این مسائل برای توسعه‌ی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

