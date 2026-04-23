به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی مسائل و مشکلات قلعه تاریخی اولتان پارس‌آباد که با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستانی و استانی برگزار شد، گفت: قلعه تاریخی اولتان در شهرستان پارس‌آباد این ظرفیت را دارد که به کانون توسعه فرهنگی و گردشگری این شهرستان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: موضوع ایجاد پایگاه ملی میراث‌فرهنگی در اولتان، هم با حضور نماینده مردم شهرستان در وزارت میراث‌فرهنگی و هم در سفر وزیر به استان پیگیری شده است که می‌تواند تاثیر بسزایی در حفاظت از این اثر تاریخی و معرفی آن داشته باشد.

او تاکید کرد: همه ارکان اداره کل میراث‌فرهنگی استان، به ویژه معاونت میراث‌فرهنگی، یگان حفاظت و واحد حقوقی در راستای صیانت از قلعه تاریخی اولتان پای کار هستند.

جباری با اشاره به این موضوع که دستگاه‌های فرهنگی سهم مناسبی از اعتبارات مالی را ندارند، ادامه داد: لازم است که نگرش نسبت به دستگاه‌های فرهنگی تغییر پیدا کند و در مورد شهرستان پارس‌آباد از نماینده این شهرستان و فرماندار برای جذب و تخصیص اعتبارات بیشتر انتظار کمک داریم.

در ادامه این جلسه رئیس گروه باستان‌شناسی اداره کل میراث‌فرهنگی، فرمانده یگان حفاظت و مسئول امور حقوقی درمورد قلعه تاریخی اولتان توضیح دادند.

