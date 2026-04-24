۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷

بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری پارس‌آباد/ پروژه‌های در حال اجرا مورد بازدید قرار گرفت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در سفر به شهرستان پارس‌آباد، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان به ویژه در دریاچه شهیدغفاری و حاشیه رود ارس بررسی شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سفر به شهرستان پارس آباد، گفت: این شهرستان ظرفیت‌های مناسبی به ویژه در حوزه گردشگری طبیعی دارد و در جلسه‌ای با حضور مسئولان شهرستانی و استانی زیرساخت‌های مورد نیاز و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در دریاچه شهید غفاری مورد بررسی قرار گرفت. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: بازدید و ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری حاشیه رود ارس و همچنین بررسی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی در شهرستان پارس آباد از دیگر برنامه‌های سفر به این شهرستان بود.

او تاکید کرد: همچنین پروژه‌های در حال ساخت حوزه گردشگری، به ویژه یک پروژه هتل دو ستاره در این سفر بازدید شده و موانع و مشکلات نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جباری ادامه داد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان پارس آباد همانند همه نقاط استان استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران به ویژه در راستای تامین زیرساخت‌ها، صدور مجوزهای لازم و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود.

توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

