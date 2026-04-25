۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

استقبال گسترده مردم «الصویره» عراق از نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام، گامی نو در تعمیق روابط فرهنگی

استقبال گسترده مردم «الصویره» عراق از نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام، گامی نو در تعمیق روابط فرهنگی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از استقبال گسترده و بی‌نظیر مردم شهر الصویره استان واسط عراق از نمایشگاه صنایع دستی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاهی مشابه در شهر «کوت»، نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام در شهر «الصویره» استان واسط عراق با استقبال گسترده و کم‌نظیر شهروندان این منطقه مواجه شد و ۳۰ غرفه از دستاوردهای هنرمندان ایلامی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم شهر «الصویره» در نمایشگاه صنایع‌دستی این استان، این رویداد فرهنگی را نمادی از علاقه عمیق مردم عراق به هنر و فرهنگ ایرانی و به‌ویژه دستاوردهای استان ایلام دانست.

شریفی تصریح کرد: این نمایشگاه که با برپایی ۳۰ غرفه، آثار متنوع هنرمندان فعال استان در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی را به نمایش گذاشته است، امروز جمعه، ۴ اردیبهشت ماه، شاهد استقبال چشمگیر و بی‌سابقه‌ای از سوی شهروندان شهرستان «الصویره» بود، این استقبال نشان‌دهنده اشتیاق مردم منطقه به آشنایی با فرهنگ و هنر غنی ایران اسلامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، برگزاری این نمایشگاه‌ها را فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان و همچنین تقویت پیوندهای دوستانه و تاریخی میان دو ملت ایران و عراق قلمداد کرد. 

او ادامه داد: حضور صنعتگران ما در این نمایشگاه‌ها نه تنها به معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایلامی کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات و گسترش همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور همسایه خواهد شد.

شریفی همچنین از برگزاری همزمان نمایشگاهی دیگر در شهر «کوت»، مرکز استان واسط، خبر داد و این رویکرد را نشان‌دهنده تلاش مضاعف برای تعمیق روابط و معرفی هرچه بهتر صنایع‌دستی ایران در مناطق مختلف عراق دانست. 

او ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه‌ها زمینه‌ساز توسعه گردشگری و افزایش مبادلات فرهنگی و تجاری در آینده نزدیک باشد.

این نمایشگاه‌ها تا پایان روز شنبه دایر خواهد بود و انتظار می‌رود همچنان با استقبال خوب علاقه‌مندان روبرو شود.

