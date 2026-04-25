به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاهی مشابه در شهر «کوت»، نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام در شهر «الصویره» استان واسط عراق با استقبال گسترده و کم‌نظیر شهروندان این منطقه مواجه شد و ۳۰ غرفه از دستاوردهای هنرمندان ایلامی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم شهر «الصویره» در نمایشگاه صنایع‌دستی این استان، این رویداد فرهنگی را نمادی از علاقه عمیق مردم عراق به هنر و فرهنگ ایرانی و به‌ویژه دستاوردهای استان ایلام دانست.

شریفی تصریح کرد: این نمایشگاه که با برپایی ۳۰ غرفه، آثار متنوع هنرمندان فعال استان در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی را به نمایش گذاشته است، امروز جمعه، ۴ اردیبهشت ماه، شاهد استقبال چشمگیر و بی‌سابقه‌ای از سوی شهروندان شهرستان «الصویره» بود، این استقبال نشان‌دهنده اشتیاق مردم منطقه به آشنایی با فرهنگ و هنر غنی ایران اسلامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، برگزاری این نمایشگاه‌ها را فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان و همچنین تقویت پیوندهای دوستانه و تاریخی میان دو ملت ایران و عراق قلمداد کرد.

او ادامه داد: حضور صنعتگران ما در این نمایشگاه‌ها نه تنها به معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایلامی کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات و گسترش همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور همسایه خواهد شد.

شریفی همچنین از برگزاری همزمان نمایشگاهی دیگر در شهر «کوت»، مرکز استان واسط، خبر داد و این رویکرد را نشان‌دهنده تلاش مضاعف برای تعمیق روابط و معرفی هرچه بهتر صنایع‌دستی ایران در مناطق مختلف عراق دانست.

او ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه‌ها زمینه‌ساز توسعه گردشگری و افزایش مبادلات فرهنگی و تجاری در آینده نزدیک باشد.

این نمایشگاه‌ها تا پایان روز شنبه دایر خواهد بود و انتظار می‌رود همچنان با استقبال خوب علاقه‌مندان روبرو شود.

