به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی با اشاره به سفر اخیر خود به استان واسط عراق و حضور در نمایشگاه بزرگ صنایع‌دستی شهر صُوَیره گفت: در جریان این نمایشگاه، یکی از سرمایه‌گذاران برجسته عراقی با مشاهده استقبال بازدیدکنندگان از آثار هنرمندان ایلامی، اعلام کرد بخشی از فضای فروشگاه لوکس خود را که در مسیر اصلی و پرتردد بغداد- کربلا قرار دارد، به عرضه و فروش صنایع‌دستی استان ایلام اختصاص خواهد داد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این اتفاق ارزشمند بیانگر جایگاه جهانی هنر ایرانی و رشد باور و اعتماد بازارهای منطقه به کیفیت، اصالت و هویت صنایع‌دستی ایلام است.



شریفی تصریح کرد: خوشبختانه حضور هنرمندان ایلامی در این نمایشگاه توانست ظرفیت‌های واقعی این هنر فاخر را به‌خوبی نمایان کند.



او با تأکید بر اینکه نمایشگاه‌های خارجی صرفاً محل عرضه آثار نیستند، گفت: رویدادهایی مانند نمایشگاه صُوَیره نقطه آغاز همکاری‌های جدی اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی میان دو کشور به شمار می‌آیند، این تعاملات نه‌تنها فرصت توانمندسازی هنرمندان محلی را فراهم می‌کند، بلکه به معرفی شایسته هنر، فرهنگ و خلاقیت ایرانی در سطح بین‌المللی کمک شایانی دارد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام ابراز امیدواری کرد که این همکاری تازه، زمینه‌ساز توسعه پایدار صادرات صنایع‌دستی استان به بازار عراق و سایر کشورهای منطقه باشد و افزود: استان ایلام با تنوع کم‌نظیر در تولیدات صنایع‌دستی، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم صادراتی کشور را دارد و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد در مسیر درستی گام برمی‌داریم.

انتهای پیام/