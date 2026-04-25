توافق راهبردی ایران و ترکیه برای تسهیل تجارت در مرز بازرگان

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست مشترک رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌ غربی و فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با سزای اوچارماک وزیر تجارت و رئیس‌کل گمرک ترکیه، تصمیمات تحول‌آفرینی برای جهش مبادلات مرزی اتخاذ شد.

استاندار آذربایجان‌ غربی در این نشست، با صدور دستورات ویژه برای رفع محدودیت‌های ترخیص، بر حمایت تمام‌عیار از فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت مرزها برای روان‌سازی زنجیره تأمین کالا تأکید کرد.

در این مذاکرات که در مرز مشترک بازرگان و گوربلاک انجام شد، ۲ کشور بر افزایش پذیرش روزانه کامیون‌ها و تشکیل یک تیم کارشناسی مشترک برای رفع فوری موانع مرزی توافق کردند.

براساس مصوبات این نشست، منطقه آزاد ماکو به عنوان هاب تأمین کالاهای اساسی کشور تعیین و مجوز واردات تلفن همراه از این منطقه صادر شد.

همچنین مقرر شد جهت تسریع در تأمین نیازهای داخلی، گمرکات آذربایجان‌ غربی جایگزین بنادر جنوبی برای ورود بخشی از کالاهای اساسی و استراتژیک کشور شوند.

در بخش دیگری از توافقات، بر تقویت تبادل الکترونیکی اطلاعات و هوشمندسازی رویه‌های گمرکی تأکید شد.

