به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه با نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، گفت: در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای هر شهرستان نظام مسائل تهیه می‌کنیم و موزه خلخال یکی از مهم‌ترین موضوعات در نظام مسائل این شهرستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: موضوع موزه خلخال در مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی به استان اردبیل نیز مطرح شده و پیگیری‌های لازم به ویژه در خصوص تامین نیروی انسانی انجام می‌شود تا در سال جاری شاهد ساماندهی و بازگشایی این موزه باشیم.

او با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تاکید کرد: در همکاری با شرکت آب منطقه‌ای محدوده سد گیوی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آماده است و ما حمایت‌های لازم را از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌دهیم.

جباری همچنین درخصوص موضوع پل معلق خلخال گفت: جلسات متعددی در مورد مسائل و مشکلات این پروژه و تغییر کاربری زمین در محدوده آن برگزار شده و انتظار داریم که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط مشکلات این پروژه در اسرع وقت برطرف شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: پیش از این برای زیرساخت‌های پروژه پل معلق پیرتقی و حمام سنگی شهرستان کوثر اعتبارات لازم اختصاص پیدا کرده و زیرساخت‌ها اجرا شده است و در شهرستان خلخال نیز تملک خانه تاریخی نصیری در برنامه قرار دارد.

