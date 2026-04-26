وحید کنعانی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، در حاشیه دیدار با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل، گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری به ویژه رفع مشکلات پروژههای پل معلق خلخال و پیرتقی کوثر در راستای توسعه صنعت گردشگری در جنوب استان اهمیت دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل افزود: موانعی در مسیر اجرای پروژههای مهمی مانند پل معلق خلخال وجود دارد که با همکاری اداره کل میراثفرهنگی و سایر نهادهای مرتبط این موانع پیگیری میشود تا شاهد اجرای پروژههای پیشران در جنوب استان باشیم.
او تاکید کرد: همچنین آثار تاریخی مهمی مانند حمام تاریخی کلور، حمام سنگی کوثر و خانه تاریخی نصیری در شهرستانهای خلخال و کوثر وجود دارد که نیازمند بهسازی، تامین زیرساختها و معرفی هرچه بیشتر در راستای جذب گردشگران است.
کنعانی با اشاره به تخصیص اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای حوزه میراثفرهنگی شهرستانهای خلخال و کوثر، ادامه داد: بازسازی و بازگشایی موزه خلخال یکی از مهمترین مطالبات مردم این شهرستان است و علاوه بر آن ساماندهی وضعیت بافت تاریخی قلعهباشی از دیگر انتظارات مردم خلخال از اداره کل میراثفرهنگی است.
