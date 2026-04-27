احیای خانه مشروطه در بافت تاریخی بندر بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید نیک‌روش روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از تدوین و اجرای طرح‌های مهم عمرانی و زیرساختی در این شهر خبر داد و گفت: توسعه عمران شهری و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد که در این راستا طرح‌های مهمی تدوین و عملیاتی شده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: پروژه احیای خانه مشروطه، به عنوان سومین خانه مشروطیت در بندر بوشهر، در راستای حفظ و ارتقای بافت فرهنگی تاریخی بندر بوشهر اجرا می‌شود. عملیات اجرایی این پروژه مهم فرهنگی در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: این طرح‌ بخشی از برنامه جامع شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشهر برای ارتقای کیفیت توسعه زیرساخت‌های شهری و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر است.

