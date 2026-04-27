۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵

احیای خانه مشروطه در بافت تاریخی بندر بوشهر

طرح احیای خانه مشروطه به عنوان سومین خانه مشروطیت کشور در بافت تاریخی بندر بوشهر به‌زودی افتتاح می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید نیک‌روش روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از تدوین و اجرای طرح‌های مهم عمرانی و زیرساختی در این شهر خبر داد و گفت: توسعه عمران شهری و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد که در این راستا طرح‌های مهمی تدوین و عملیاتی شده است. 

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: پروژه احیای خانه مشروطه، به عنوان سومین خانه مشروطیت در بندر بوشهر، در راستای حفظ و ارتقای بافت فرهنگی تاریخی بندر بوشهر اجرا می‌شود. عملیات اجرایی این پروژه مهم فرهنگی در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: این طرح‌ بخشی از برنامه جامع شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشهر برای ارتقای کیفیت توسعه زیرساخت‌های شهری و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر است.

کد خبر 1405020700373
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

