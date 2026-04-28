به گزارش خبرنگار میراث آریا، کریم ناصریبرشنه در این آیین هفتم اردیبهشتماه برگزار شد، با اشاره به سیاستهای جدید این ادارهکل اظهار کرد: تغییرات مدیریتی در سطح شهرستانها با هدف تزریق انگیزه، بهرهگیری از ایدههای نو و ظرفیتهای تازه برای توسعه پایدار در سه حوزه تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام میشود.
مسئول امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تأکید بر هماهنگی کامل با فرمانداران در انتصابات جدید افزود: این جابهجاییها در چارچوب سیاستهای ابلاغی بهزاد مریدی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس صورت میگیرد تا زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به مردم و رفع موانع موجود فراهم شود.
او ضمن قدردانی از خدمات هشتساله جوکاری در دوران مسئولیت این اداره، خطاب به سرپرست جدید گفت: انتظار میرود در شرایط حساس کنونی، با همراهی فرمانداری و مشارکت مردم، مسیر توسعه هموار شده و از تمام ظرفیتهای منحصربهفرد کازرون استفاده شود.
ناصریبرشنه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از بخش خصوصی پرداخت و تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان حمایت همهجانبه خود را از سرمایهگذاران و فعالان حوزههای مختلف در شهرستانها اعلام میکند. بهویژه افرادی که در شرایط اقتصادی فعلی آمادگی سرمایهگذاری دارند، مورد حمایت قاطع سیاستهای توسعهمحور ما قرار خواهند گرفت.
مسئول امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویکرد و استفاده از ظرفیتهای بومی، شاهد تحولات مثبت و موثری در حوزه میراثفرهنگی و اشتغالزایی صنایعدستی در شهرستان کازرون باشیم.
