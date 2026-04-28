دارابگرد باید جهانی شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه جاری در آیین معارفه مدیر جدید پایگاه ملی دارابگرد که با حضور نماینده مردم داراب در مجلس برگزار شد، با اشاره به توانمندیهای علمی علیرضا عسکری چاوردی اظهار کرد: انتصاب او به عنوان یک چهره دانشگاهی در حوزه باستانشناسی، نشاندهنده اراده جدی ما برای تحول در دارابگرد بوده و هدف ما این است که با تکیه بر تجربیات ارزشمند او، خلاءهای پژوهشی این منطقه برطرف شده و مسیر ثبت جهانی آن هموار شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استن فارس با تمجید از نگاه علمی و پژوهشمحور در مدیریت پایگاههای ملی، تصریح کرد: دارابگرد تنها یک محوطه تاریخی نیست، بلکه کلید درک تحولات مهم تاریخ ایران از اواخر دوران هخامنشی تا شکوه ساسانی است. انتظار داریم در دوره جدید، پیوندهای تاریخی این منطقه با محورهای لارستان، لامرد و مسیرهای منتهی به خلیجفارس بازخوانی و احیا شود.
مریدی همچنین بر حمایت قاطع ادارهکل از برنامههای توسعهمحور در جنوبشرق استان تأکید کرد و افزود: با تعاملی که میان پایگاه ملی، دانشگاه شیراز و مسئولان محلی ایجاد شده، امیدواریم سند چشمانداز گردشگری داراب در مسیری پایدار و علمی تحقق یابد تا علاوه بر صیانت از آثار، شاهد رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه باشیم.
مدیر پایگاه ملی دارابگرد نیز در این مراسم از تدوین یک برنامه راهبردی ۵ ساله برای احیای باستانشناسی، حفاظت و تهیه پرونده ثبت جهانی «منظر فرهنگی داراب» خبر داد.
علیرضا عسکری چاوردی با اشاره به جایگاه استراتژیک دارابگرد در تاریخ ایران اظهار کرد: دارابگرد حلقه مفقوده و کلید شناسایی تحولات تاریخی از سقوط هخامنشیان تا ظهور ساسانیان است. این محوطه در زمان تدوین پرونده ثبت جهانی منظر ساسانی فارس (سال ۱۳۹۷) به دلیل ضعف مطالعات باستانشناسی از فهرست جهانی جا ماند، اما اکنون هدف اصلی ما پر کردن این خلاء پژوهشی و رساندن دارابگرد به جایگاه واقعیاش در سطح بینالمللی است.
او با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاه شیراز تصریح کرد: با تکیه بر تجربیات کاوش در تختجمشید (شهر پارسه) و فیروزآباد، پروژهای بنیادین را در دارابگرد آغاز میکنیم. این طرح شامل کاوشهای علمی، بازخوانی تاریخ اردشیر بابکان، بررسی ضرابخانه مهم دارابگرد و راههای باستانی منتهی به سیراف است که با همکاری بخش تاریخ و باستانشناسی دانشگاه شیراز اجرا خواهد شد.
مدیر پایگاه ملی دارابگرد، تحقق اهداف «سند چشمانداز گردشگری استان» را اولویت این پایگاه دانست و افزود: در یک افق ۵ ساله، زیرساختهای لازم برای تبدیل دارابگرد به قطب جدی گردشگری کشور فراهم میشود. این پروژه نه تنها به دنبال حفاظت و مرمت، بلکه به دنبال احیای هویت تاریخی منطقه و ایجاد توسعه پایدار برای مردم بومی است.
عسکری خاطرنشان کرد: در ماههای آینده، چشمانداز نهایی پروژه به تصویب خواهد رسید. اولویت ما تعیین دقیق عرصه و حریم سایت و انتشار مقالات بینالمللی برای معرفی دارابگرد به جهان است با حمایت مدیرکل میراثفرهنگی فارس، نماینده مجلس و فرماندار داراب، حقِ تاریخی جنوبشرق فارس را برای پیوستن به فهرست میراث جهانی یونسکو ادا خواهیم کرد.
او با تکیه بر تجربیات خود در تدوین پرونده ثبت جهانی فیروزآباد، بیشاپور و سروستان، بر لزوم بازخوانی هویت دارابگرد در بستر تاریخیاش تأکید کرد و گفت: تجربه موفق ثبت جهانی منظر باستانشناسی ساسانی فارس در سالهای ۹۰ تا ۹۷، اکنون پشتوانه اصلی ما برای دارابگرد است. ما به دنبال احیای ارتباط فرهنگی و تاریخی این منطقه با لارستان، لامرد و مُهر هستیم؛ مسیری که در اواخر دوران ساسانی، محور کلیدی پیوند دارابگرد به بندر سیراف و خلیجفارس بوده است.
مدیر پایگاه ملی دارابگرد همچنین به جایگاه ارتباطی این شهر مدور در شبکه راههای ملی اشاره کرد و افزود: دارابگرد باید در بستر تاریخی واقعی خود احیا شود. این شهر از یک سو پیوند عمیقی با منطقه استخر، سروستان و شیراز داشته و از سوی دیگر، دروازه ارتباطی فارس با منطقه کرمان محسوب میشده است؛ لذا بازشناسی این محورهای مواصلاتی، افقهای جدیدی را در باستانشناسی جنوب ایران خواهد گشود.
در این مراسم، با حکم مدیرکل میراثفرهنگی فارس، علیرضا عسکری چاوردی رسماً به عنوان مدیر پایگاه ملی دارابگرد معرفی شد.
انتهای پیام/
نظر شما