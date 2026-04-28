استاندار اردبیل: ۸۶ طرح با سرمایه گذاری ۴۲ همت در حوزه گردشگری در حال اجراست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، استاندار اردبیل صبح امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح پروژه مجتمع گردشگری بین راهی وفاداربا اشاره به وضعیت مطلوب مجتمع علی بین راهی استان نسبت به استاندارد کشوری گفت : با آغاز سال جدید و با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور ما شاهد افتتاح طرح های اقتصادی در استان بویژه در حوزه گردشگری هستیم که حجم کل سرمایه گذاری این طرح ها بالغ بر ۲۰ همت است.

مسعود امامی افزود: از ۱۴ طرح به بهره برداری رسیده در حوزه اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، پنج طرح مربوط به حوزه گردشگری است که این امر نشان دهنده جذابیت این بخش برای سرمایه گذاران است.

او گفت: راه اندازی ستاد تسهیل ویژه گردشگری برای پیگیری طرح های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با توجه به اهمیت این بخش برای امر توسعه در استان صورت گرفته بطوری که در حال حاضر ۸۶ طرح با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۲ همت در این حوزه در حال اجراست که تلاش داریم در کمترین زمان به بهره برداری رسیده و در خدمت مردم استان و گردشگران ورودی قرار گیرد.

امامی اضافه کرد: تکمیل و تامین زیر ساخت های گردشگری ۲۲ پروژه در سطح استان با تامین منابع مالی از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهوری و تسهیلات حمایتی بالغ بر سه همت برای سال جدید به بخش گردشگری تخصیص یافته است.

