افتتاح پنجمین پروژه مهم گردشگری در اردبیل/ فاز پذیرایی مجتمع گردشگری وفادار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز سه شنبه ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ فاز دوم مجموعه گردشگری وفادار شامل بخش پذیرایی این مجموعه با حضور استاندار اردبیل، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در آیین بهرهبرداری از این مجموعه گردشگری، گفت: مسیر اردبیل- مغان از پر ترددترین مسیر های منتهی به مرکز استان است و ایجاد مجتمع خدماتی و رفاهی از ملزومات اساسی این مسیر بود.
جلیل جباری افزود: از شروع سال جدید تاکنون پنج پروژه مهم گردشگری در سطح استان به بهره برداری رسیده که در تامین زیرساخت های گردشگری استان نقش اساسی دارند.
او با اشاره به این نکته که در حال حاضر بیش از هشتاد پروژه نیز در سطح استان در حال اجرا هستند که نوید آینده بهتری را برای گردشگری استان میدهند، افزود: این پروژه با حجم کل سرمایه گذاری ۳۰۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست که فاز پذیرایی آن با مساحت ۳۶۵۲ متر مربع زیربنا و اشتغالزایی برای ۴۰ نفر به ارزش سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری میرسد.
به گفته جباری تا کنون ۱۰۰میلیارد تسهیلات از منابع توسعه طرح های گردشگری و در جهت حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری به این پروژه پرداخت شده است.
او اضافه کرد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آماده حمایت از طرح های خلاقانه در حوزه گردشگری است و این استان به واسطه ظرفیت های موجود در این حوزه میتواند سرمایه گذاری امنی برای علاقهمندان باشد.
