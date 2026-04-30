به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیش از ظهر امروز ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ هفتمین نمایشگاه اختصاصی سنگ‌های قیمتی با آثاری از عبدالحسین بدایتی و به مناسبت روز ملی خلیج فارس با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی افتتاح شد.

جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: نمایشگاه‌های تخصصی فضایی برای گفتگو پیرامون صنایع‌دستی، تبادل اطلاعات و پویایی این حوزه است و تلاش می‌کنیم چنین رویدادهایی در طول سال و در رشته‌های مختلف ادامه داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: انسجام و وحدت ملی شکل گرفته در میان مردم ایران و همگرایی به وجود آمده بر پایه میراث فرهنگی و تعلق خاطر مردم به سرزمینشان است که قطعا هنرمندان صنایع‌دستی در طول تاریخ نقش مهمی در ایجاد این تعلق خاطر داشته‌اند و اکنون نیز می‌توانند ایفای نقش کنند.

او تاکید کرد: برخی مشکلات مانند کاهش ورود گردشگر خارجی و موانع موجود در مسیر صادرات نیز در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد که بحث بازاریابی و فروش را با مشکل مواجه کرده اما می‌توانیم چاره این مشکلات را در بازارهای داخلی جستجو کنیم.

جباری ادامه داد: راه‌اندازی و ساماندهی بازارچه‌های صنایع‌دستی، فعال کردن کارگاه‌ها و مراکز آموزشی و حمایت از تولید با معرفی حدود ۱۶۰۰ هنرمند صنایع‌دستی برای دریافت تسهیلات کم‌بهره از جمله اقداماتی است که برای پویایی صنایع‌دستی استان پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اشاره به اینکه اردبیل در حوزه صنایع‌دستی ظرفیت‌های مثال زدنی دارد، تصریح کرد: برای میزبانی از جشنواره‌های مختلف تخصصی در حوزه صنایع‌دستی مانند جشنواره بافته‌های داری نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم.

نمایشگاه اختصاصی سنگ‌های قیمتی ۱۰ اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرد و تا ۱۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی میزبان علاقمندان است.

