ابراهیم امامی در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان اظهار کرد: جشنواره کوچ عشایر در استان اردبیل و در سطح ملی و بین‌المللی در سال‌های گذشته برگزار شده و این جشنواره امسال در مقیاس‌های کوچکتر در شهرستان‌های مختلف تحت عنوان «استقبال از عشایر» برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل هدف از برگزاری این رویداد را دور کردن فضای اضطراب از جامعه، هم‌افزایی با محوریت مردم و تزریق نشاط اجتماعی عنوان کرد و افزود: در شهرستان‌های مختلف فرمانداران با استفاده از ظرفیت عشایر برای برگزاری این رویداد برنامه‌ریزی کنند.

او ضمن تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی درمورد جشنواره کوچ عشایر، تاکید کرد: این جشنواره باید در جهت جذب سرمایه‌گذار و ایجاد بازارچه‌های پایدار برای عرضه صنایع دستی، لبنیات و گوشت عشایر هدف گذاری شود.

امامی بر صیانت از فرهنگ غنی عشایر، موسیقی بومی و ثبت «بایاتی‌های» شیرزنان عشایر تاکید کرد و افزود: عشایر مرزداران غیور و فداییان همیشگی ایران هستند و برگزاری نشست با سران عشایر جهت مشارکت راهبردی آن‌ها در این رویدادها ضروری است.

انتهای پیام/