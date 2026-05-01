مجتبی گهستونی، روزنامهنگار و دبیر سرویس نخبگان و سمنهای میراث آریا در یادداشتی نوشت: نشست تخصصی مدیران استانی اقامتگاههای بومگردی کشور با محوریت بررسی چالشها و تدوین نقشهراه راهبردی این حوزه، در سمنان برگزار شد. در این نشست که با حضور اعضای هیئتمدیره جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران و رؤسای انجمنهای استانی برگزار گردید، ساماندهی ساختاری و توسعه بازار بهعنوان دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفت.
این جلسه، فرصت مناسبی برای طرح و اولویتبندی موضوعاتی بود که سالهاست فعالان بومگردی با آن مواجه هستند؛ از مسائل حقوقی و ساختاری گرفته تا زیرساختها، بازار، رسانه و آموزش. بر همین اساس، مجموعهای از محورهای اجرایی برای بررسی و تصویب نهایی به بحث گذاشته شد تا بهعنوان مبنای سیاستگذاری و برنامهریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در حوزه اصلاحات ساختاری و حقوقی، تعیین تکلیف فوری وضعیت هیئتمدیره انجمنهای استانی و برخورد قانونی با واحدهای غیرمجاز، یکی از نخستین دغدغههای حاضران بود؛ موضوعی که مستقیماً به اعتبار حرفهای این حوزه و نظم بازار اقامتگاهها گره خورده است. همچنین پیگیری برونسپاری و تفویض صدور پروانههای بهرهبرداری به تشکلهای حرفهای، بهعنوان گامی برای چابکسازی و تخصصیکردن فرایندها مطرح شد. تدوین آییننامههای استانی و طراحی فرمهای واحد برای بازرسی و گزارش عملکرد نیز با هدف یکپارچهسازی ارزیابیها و ارتقای استانداردها مورد تأکید قرار گرفت.
در بخش زیرساخت و تسهیلات، تثبیت تعرفه حاملهای انرژی و حل چالش هزینههای تمامشده واحدهای بومگردی، از جمله مسائل جدی عنوان شد؛ چرا که تغییرات مکرر هزینهها میتواند استمرار فعالیت بسیاری از اقامتگاهها را با مشکل مواجه کند. همچنین پیگیری واردات خودروهای عملیاتی ویژه گردشگری بدون تعرفه گمرکی، بهعنوان ابزاری برای توسعه خدمات و تورها در مناطق روستایی و بومی مطرح شد. ایجاد دفتر پیگیری جامعه بومگردی در تهران نیز بهمنظور تسهیل ارتباطات با نهادهای بالادستی و سرعتبخشی به فرایندهای اداری و سیاستی پیشنهاد گردید.
در حوزه توسعه بازار و فناوری، استفاده از مشاوران عالیرتبه در زمینه بازاریابی تخصصی، تدوین تقویم جامع رویدادها و انتشار کتاب جامع بومگردیهای ایران، بهعنوان اقداماتی مطرح شد که میتواند به برندینگ ملی و معرفی ظرفیتها کمک کند. رفع اختلال در سامانههای رزرواسیون آنلاین (از جمله اقامت ۲۴) و راهاندازی سامانه اختصاصی اطلاعرسانی پیامکی، نیز از جمله راهکارهای مطرحشده برای بهبود دسترسی گردشگران و ارتباط پایدار با مخاطبان بود.
شبکهسازی، نفوذ رسانهای و جریانسازی در افکار عمومی نیز جایگاه مهمی در این نشست داشت. انتصاب رابطان رسمی در استانهایی که هنوز انجمن حرفهای ندارند، بهعنوان راهکاری برای حفظ پیوستگی شبکه ملی بومگردی مطرح شد. همچنین تأکید شد که جریانسازی رسانهای و مطالبهگری در فضای مجازی و خبرگزاریها، میتواند نقش مهمی در دفاع از منافع این بخش و آگاهیبخشی عمومی ایفا کند. ارتقای شاخصهای فعالیت و نظام امتیازدهی برای انجمنهای استانی پویا نیز بهعنوان سازوکاری برای ترغیب فعالیت مؤثرتر و مشارکت منسجمتر مورد توجه قرار گرفت.
آموزش و تخصصگرایی بهعنوان یکی از ارکان توسعه پایدار بومگردی، در این نشست پررنگ بود. برگزاری دورههای بینالمللی، تورهای مطالعاتی و بازدید از نمونههای موفق خارجی، و نیز کارگاههای تخصصی خبرنگاری برای اعضا، در زمره برنامههایی قرار گرفت که میتواند کیفیت مدیریت و روایتگری این حوزه را ارتقا دهد. همچنین استانها موظف به برنامهریزی برای رویدادهای دورهای (ماهانه یا هفتگی) و انعکاس فعالیتهای بومی خود شدند تا هم پیوستگی فعالیتها حفظ شود و هم تجربیات بین استانها به اشتراک گذاشته شود.
در جمعبندی نشست، هیئتمدیره جامعه بومگردی ایران، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اقتصادی به اقامتگاههای بومگردی تأکید کرد. به باور آنان، هویتبخشی بر مبنای «خانواده و بوم» باید در مرکز توجه قرار گیرد؛ به این معنا که اقامتگاههای بومگردی فراتر از یک کسبوکار، بهعنوان حاملان فرهنگ، سبک زندگی و هویت محلی دیده شوند. بر همین اساس، همگرایی حداکثری میان استانها و ایجاد یک جبهه مشترک حرفهای، شرط اساسی برای تحقق اهداف بینالمللی و حضور مؤثر بومگردی ایران در عرصه جهانی عنوان شد.
