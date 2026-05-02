به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی مجازی با موضوع «حفاظت از میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی در دوران جنگ و پساجنگ» به همت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید و متخصصان حوزه مرمت و شهرسازی برگزار خواهد شد، ابعاد مختلف حفاظت از بناها و شهرهای تاریخی در شرایط بحرانی جنگ و دوره بازسازی پس از آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

سخنرانان این برنامه اسکندر مختاری، استاد دانشگاه، پژوهشگر حفاظت از بناها و شهرهای تاریخی و عضو شورای عالی میراث‌فرهنگی، محمدباقر کبیر صابر، عضو هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه تهران، شیما شاهرخی، عضو هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه آزاد اسلامی، اشکان بیات، معاون بافت و بنای تاریخی شهر تهران هستند.

دبیری نشست را آراد قنبری‌زاده، رئیس اداره شبکه‌سازی نخبگانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، بر عهده دارد.

این برنامه روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به صورت آنلاین برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی

https://skyroom.online/ch/turpc/r1008 در جلسه حضور یابند.

این نشست توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار می‌شود.

