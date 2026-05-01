بررسی شب سدهای باستانی در پنجاه و نهمین شب ایران، در خانه موزه شریعتی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سخنران شب «سدهای باستانی» در پنجاه و نهمین شب ایران «محمد حسن لی» دکترای علوم و مهندسی آب است. این نشست در خانه موزه شریعتی به آدرس تهران، فاطمی غربی، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه نادر برگزار میشود و شرکت در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است
دبیر سلسه نشستهای شب ایران، محمدرضا وحدتی است تاکنون دهها نشست از جمله شب هنر؛ شناخت و تاثیر هنر در شرایط خاص، شب روانشناسی؛ احساس درماندگی آموخته شده و بحرانهای جمعی پس از جنگ، شب معماری؛ درسهای معماری اقلیمی ایران برای بحران معماری مسکونی امروز، شب میراثفرهنگی؛ نقدی بر سیاست انقباضی کاهش حرائم میراثفرهنگی، شب بحران روانی، شب راهنمایان گردشگری؛ روایت گردشگری ایران در گذر زمان، شب ادبیات فارسی؛ میراث ماندگار، شب فرهنگ ایرانی؛ مروری بر داشتههای فرهنگی از دست رفته ایران و... برگزار کرده است.
محمد حسن لی، دکترای علوم و مهندسی آب در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا درباره موضوع سخنرانی خود گفت: سدها و بندهای باستانی ایران به نظر من کمی مهجور ماندهاند و بعضی مواقع به خاطر برخی سدسازیهای اشتباه در دوره معاصر، تحت تأثیر قرار گرفته و از ارزش آنها گفته نشده است. من 109 سد و بند که در آثار ملی از سال 1310 تا 1398 ثبت شدهاند را شمارش کردهام که درباره برخی از آنها خواهم گفت و از عملکرد و کارایی و ویژگیهای آنها صحبت میکنم. همچنین از «نخستینها» و «ترینها» در سدهای باستانی تا سدهایی که تخریب یا جابهجا شدند اطلاعاتی خواهم داد.
