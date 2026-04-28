معرفی هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی

همزمان با فرخنده شب میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع)، هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، علیرضا رضاداد، فرهاد توحیدی و حسین مهکام به عنوان اعضای هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند.

در پی پایان یافتن مهلت فراخوان جشنواره، هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه، آثار رسیده را از امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارزیابی می‌کنند. 

فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی ۱۰ دی ۱۴۰۴ با نگاهی معطوف بر هویت دینی- ملی ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی و جایگاه ویژه امام‌ رضا(ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برای تولید فیلم کوتاهِ هنری ارزشمند، از علاقه‌مندان و فیلمسازان جهت ارسال طرح و فیلمنامه دعوت به عمل آورد.

این جشنواره به دبیری بهروز شعیبی در سال جاری برگزار خواهد شد.

مریم قربانی‌نیا
