به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا، سیدمرتضی کاظمی‌دینان مدیر رادیو ایران و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا در راستای تکریم از پیشکسوتان به منزل عذرا وکیلی پیشکسوت رادیو رفتند و با وی دیدار و گفت‌وگو کردند.

احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، در این دیدار با اشاره به جایگاه ارزشمند پیشکسوتان در رسانه اظهار کرد: پیشکسوتان، سرمایه‌های ماندگار رادیو هستند و تکریم آنان در حقیقت پاسداشت هویت و اصالت این رسانه است.

معاون صدا افزود: خانم وکیلی به‌واسطه حسن خلق، تعهد حرفه‌ای و نقش‌آفرینی مؤثر در تربیت نسل جوان، همواره از چهره‌های شاخص و افتخارآفرین رادیو بوده‌اند. ایشان در تمام این سال‌ها فراتر از یک گوینده و تهیه‌کننده، به‌عنوان معلمی دلسوز در مسیر رشد نیروهای جوان ایفای نقش کرده‌اند.

او همچنین با تأکید بر نقش پیشکسوتان در انتقال تجربه و حفظ سرمایه‌های انسانی رادیو تصریح کرد: تداوم مسیر حرفه‌ای و ارتقای کیفیت برنامه‌های رادیویی، در گرو بهره‌گیری از دانش و تجربه پیشکسوتان است و ما خود را موظف می‌دانیم زمینه ارتباط مؤثر میان نسل‌های مختلف این رسانه را بیش از پیش فراهم کنیم.

در ادامه این دیدار، عذرا وکیلی با مرور خاطرات بیش از ۶۰ سال فعالیت خود در رادیو گفت: من عاشق رادیو هستم و پس از زندگی خانوادگی، رادیو خانه دوم من است.

وکیلی با اشاره به همراهی همسرش در این مسیر افزود: همسرم همیشه مشوق من بود تا در رادیو بمانم. با وجود سال‌ها بیماری ایشان، همزمان از او مراقبت می‌کنم و به کارم در رادیو ادامه می‌دهم. هر دوی ما به رادیو و ادبیات علاقه‌مند هستیم.

او با تأکید بر مسئولیت حرفه‌ای گویندگان تصریح کرد: از ابتدای ورود به رادیو به ما آموختند که استودیو جای مقدسی است و میکروفن امانت‌دار صدای میلیون‌ها انسان است؛ بنابراین گوینده باید به مسئولیت اجتماعی خود آگاه باشد.

این هنرمند پیشکسوت همچنین به فعالیت‌های آموزشی خود اشاره کرد و گفت: برای آموزش جوانان بارها به مراکز استان‌ها سفر کردم و استعدادهای قابل‌توجهی، به‌ویژه در یزد، وجود داشت.

وکیلی از شاگردان خود از جمله ژاله صادقیان و مژگان عظیمی نام برد و به نقش برنامه‌هایی مانند «سلام کوچولو» در هدایت نسل جدید گویندگان اشاره کرد.

او درباره برنامه «سرزمین نور» گفت: «ما هر روزی که این برنامه را ضبط می‌کردیم با وضو وارد استودیو می‌شدیم و این برنامه با استقبال گسترده مردم مواجه شد. همچنین درباره برنامه «سلام کوچولو» مادری را به یاد دارم که فرزندش از مخاطبان این برنامه بود و پس از شهادت فرزندش، به دیدار من آمد و از علاقه او به این برنامه گفت.

سید مرتضی کاظمی دینان، مدیر رادیو ایران نیز در این دیدار با اشاره به نقش وکیلی در پرورش استعدادها گفت: بسیاری از کودکانی که در برنامه سلام کوچولو حضور داشتند، با هدایت خانم وکیلی وارد عرصه گویندگی شدند و امروز در این حوزه فعال هستند.

او همچنین با تأکید بر اهمیت متن در برنامه‌های رادیو که با اقبال گسترده مخاطبان رو به رو شده، اظهار کرد: متن قوی و حرفه‌ای از عوامل اصلی ارتباط مؤثر با مخاطبان و ماندگاری برنامه‌های رادیویی است.

در ادامه، ابوذر ابراهیم، مدیر روابط عمومی معاونت صدا، با تأکید بر اهمیت ثبت و انتقال تجربه پیشکسوتان گفت: تجربه‌های ارزشمند هنرمندانی چون خانم وکیلی سرمایه‌ای گران‌بها برای رسانه است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

او افزود: برگزاری این‌گونه دیدارها در راستای قدردانی از سال‌ها تلاش صادقانه پیشکسوتان و تقویت پیوند میان نسل‌های مختلف در رادیو انجام می‌شود.

در پایان این دیدار، معاون صدا به عیادت همسر عذرا وکیلی رفت و با او هم‌کلام شد. در این گفت‌وگو، درباره رادیو و ادبیات صحبت شد و در نهایت، لوح تقدیر و هدیه‌ای به پاس سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند به عذرا وکیلی اهدا شد. در این دیدار گلریز وکیلی تهیه‌کننده رادیو ایران و فرزند خردسالش نیز حضور داشتند.

