پلاک ویژه گردشگری، گامی مهم در ارتقای خدمات سفر است/ پلیس راهور در نوروز ۱۴۰۵ امنیت روانی سفرها را تامین کرد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز شنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با فرماندهان پلیس راهور، با قدردانی از تلاشهای مجموعه فراجا در مدیریت سفرهای نوروزی، نقش این نهاد را در حفظ نظم اجتماعی، تسهیل ترددها و ارتقای آرامش عمومی جامعه مؤثر و قابل توجه توصیف کرد.
وی با اشاره به جایگاه فراجا در ساختار اجتماعی کشور اظهار داشت: پلیس، نزدیکترین نهاد حاکمیتی به مردم است و نحوه تعامل و خدماترسانی آن، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دارد.
صالحیامیری با تبیین اهمیت «امنیت روانی» در جامعه افزود: احساس آرامش و اطمینان شهروندان در سفرها، بخشی از الزامات کیفیت زندگی اجتماعی است و حضور فعال پلیس راهور، نیروهای امدادی و دستگاههای خدماترسان در ایام نوروز، در ایجاد این آرامش نقش مؤثری ایفا کرد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به تغییر برخی الگوهای سفر در نوروز ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: بخشی از سفرهای امسال با تمرکز بیشتر بر ظرفیتهای خانوادگی، روستایی و اقامت در منازل اقوام انجام شد که این روند، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی را بیش از گذشته نمایان کرد.
وی با ارائه آماری از سفرهای نوروزی اظهار کرد: در مجموع ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار سفر نوروزی در کشور ثبت شد و میزان پایین شکایات ثبتشده، نشاندهنده هماهنگی مناسب میان دستگاههای اجرایی و رضایت نسبی مردم از خدمات ارائهشده است.
صالحیامیری در ادامه توسعه زیرساختهای گردشگری را از اولویتهای اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: افزایش ظرفیت اقامتی، حمایت از سرمایهگذاران حوزه گردشگری و بهبود خدمات سفر، لازمه تحقق اهداف کلان گردشگری کشور است.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت ناوگان حملونقل افزود: تنوعبخشی به خودروهای گردشگری و بهبود کیفیت خدمات حملونقل، بخشی از مطالبات طبیعی جامعه و از الزامات توسعه صنعت گردشگری به شمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی تاکید کرد: مردم باید بتوانند از خدمات ایمن، استاندارد و باکیفیت در حوزه حملونقل و گردشگری بهرهمند شوند و این موضوع ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت سفر و رضایتمندی اجتماعی دارد.
در ادامه این نشست، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور کشور، نیز با اشاره به شرایط ویژه سفرهای نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: پلیس راهور با برنامهریزی دقیق، اجرای طرحهای ویژه ترافیکی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تلاش کرد مدیریت ترددها و خدماترسانی به مسافران با حداکثر نظم و آرامش انجام شود.
وی افزود: در ایام نوروز، مدیریت ترافیک محورهای پرتردد، تأمین سوخت و استمرار خدمات عمومی با همکاری مجموعههای مختلف اجرایی و خدماتی با موفقیت دنبال شد و روند سفرها در کشور با هماهنگی مطلوبی ادامه یافت.
رئیس پلیس راهور همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت خودروها و تأثیر آن بر ایمنی و فرهنگ رانندگی تاکید کرد و گفت: استفاده از خودروهای استاندارد و ایمن، علاوه بر کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات، در ارتقای کیفیت رانندگی و افزایش رضایتمندی عمومی نیز مؤثر است.
سردار حسینی در پایان با قدردانی از همکاری وزارت میراثفرهنگی، ابراز امیدواری کرد که برنامههای مشترک در حوزه توسعه گردشگری، خدمات سفر و خودروهای گردشگری با شتاب بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/
نظر شما