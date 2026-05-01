به گزارش میراث آریا، برنامه «سر دلبران» با اجرای جمال هادیان و حضور برخی از چهره‌های مطرح حوزه هنر، ادبیات و فرهنگ ایران و جهان، از فرهنگ غنی و اصیل ایران سخن می‌گوید.

«خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران...»؛ اساس طراحی این تاک‌شو بوده است که در آن مهمانانی در حیطه‌های مختلف فرهنگ و هنر حضور دارند؛ مهمانانی نظیر نظام‌الدین زاهدی، صادق میری، نصیر حیدریان، منوچهر شاهسواری، حجابی کرلانگیچ و...

نماوا که در هفته‌های اخیر سریال‌های جنایی «هفت» و کودک «ماه لالا» و مسابقه استعدادیابی «چهره شو» را در کنداکتور داشته، با «سر دلبران» به دنبال واکاوی ریشه‌های هنر، اندیشه، معماری و تمدن ایران است؛ تمدنی همچنان الهام‌بخش و ماندگار.

برنامه «سر دلبران» به تهیه‌کنندگی سعید صفرپور هر هفته سه شنبه در نماوا ارائه می‌شود.

انتهای پیام/