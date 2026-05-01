۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۵

نماوا و تامل بر ریشه‌های تمدنی ایران در «سر دلبران»

نماوا و تامل بر ریشه‌های تمدنی ایران در «سر دلبران»

برنامه گفت‌وگومحور «سر دلبران» ساخته آرمین قاسم‌زاده در برنامه پخش نماوا قرار گرفت.

به گزارش میراث آریا، برنامه «سر دلبران» با اجرای جمال هادیان و حضور برخی از چهره‌های مطرح حوزه هنر، ادبیات و فرهنگ ایران و جهان، از فرهنگ غنی و اصیل ایران سخن می‌گوید.  

«خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران...»؛ اساس طراحی این تاک‌شو بوده است که در آن مهمانانی در حیطه‌های مختلف فرهنگ و هنر حضور دارند؛ مهمانانی نظیر نظام‌الدین زاهدی، صادق میری، نصیر حیدریان، منوچهر شاهسواری، حجابی کرلانگیچ و...

نماوا که در هفته‌های اخیر سریال‌های جنایی «هفت» و کودک «ماه لالا» و مسابقه استعدادیابی «چهره شو» را در کنداکتور داشته، با «سر دلبران» به دنبال واکاوی ریشه‌های هنر، اندیشه، معماری و تمدن ایران است؛ تمدنی همچنان الهام‌بخش و ماندگار.

برنامه «سر دلبران» به تهیه‌کنندگی سعید صفرپور هر هفته سه شنبه در نماوا ارائه می‌شود.

مریم قربانی‌نیا
مریم قربانی‌نیا

