ویژه برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران/ «دروغِ آمریکایی» در قالب نمایش پنج فیلم

به گزارش میراث آریا، در سلسله برنامه‌ای که طی هفته جاری در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد، پنج فیلم‌ با مضمون ضد جنگ و نقد درونی جامعه آمریکایی برای علاقمندان به نمایش در می‌آید.

فیلم‌های «تک‌تیرانداز آمریکایی» ساخته کلینت ایست وود (۲۰۱۴)، «کجا می‌روی آیدا؟» ساخته یاسمیلا ژبانیچ (۲۰۲۰)، «جنگ داخلی» ساخته الکس گارلند (۲۰۲۴)، «گزارش» ساخته اسکات زد برنس (۲۰۱۹) و «اسرار رسمی» ساخته گاوین هود (۲۰۱۹) روی پرده می‌روند.

نمایش آثار برگزیده بسته «دروغِ آمریکایی» از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز و تا جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران ادامه خواهد داشت.

