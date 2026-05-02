به گزارش میراث آریا به نقل از روابطعمومی رادیو نمایش، حکایتهای واقعی از تحول شخصیتهایی نظیر علی گندابی، طیب حاجرضایی و مصطفی پادگان و تبدیل شدنشان از لات به پهلوان، همواره در فرهنگ عامه شنیدنی بوده است. بر همین اساس، سریال رادیویی «آبی دست قشنگه» به کارگردانی میرطاهر مظلومی ، با نگاهی طنزآمیز و شیرین، داستان تحول یک شرور اسمورسمدار به جوانمردی مردمدار را روایت میکند.
این اثر به تهیهکنندگی نوید جولایی و نویسندگی مجید حیدری تولید شده و در ساخت آن نرگس موسیپور (افکتور) و محمدرضا محتشمی (صدابردار) همکاری داشتهاند. تیم بازیگران این نمایش را میرطاهر مظلومی، مجتبی طباطبایی، محمدرضا قلمبر، امیرعباس توفیقی، مجید حمزه، فریبا طاهری، مهرخ افضلی، محمدسعید سلطانی، بهادر ابراهیمی، کرامت رودساز، فرشید صمدیپور، محمد مجدزاده، سعیده فرضی و فریده دریامج تشکیل میدهند.
همزمان با این اثر، نمایش رادیویی «سمیر» نیز به کارگردانی بهرام سرورینژاد در جدول پخش قرار گرفته است. این سریال داستان شخصی به نام سمیر را روایت میکند که پس از فروش دکان عطاری پدرش، رویای کسبوکاری پررونق در خیابان لالهزار را در سر دارد؛ اما با نقشه سینا مسرور، تمام داراییاش را از دست داده و بهخاطر بدهیهای کلان راهی زندان میشود.
در تولید سریال «سمیر»، حسین تفنگدار به عنوان سردبیر، اشرفالسادات اشرفنژاد در مقام تهیهکننده و ملیحه کردستانی به عنوان نویسنده حضور دارند. همچنین محمدرضا قبادیفر (افکتور) و مجید آئینه (صدابردار) از دیگر عوامل فنی این پروژه هستند. همچنین بازیگرانی چون امیرعباس توفیقی، فریدون محرابی، ماکان رضاییپور، فرشید صمدیپور، مجتبی طباطبایی، محمد آقامحمدی، کرامت رودساز، شیرین سپهراد، بهرام سرورینژاد و ماندانا محسنی در این نمایش به ایفای نقش پرداختهاند.
بر اساس جدول پخش رادیو نمایش، هر دو سریال این هفته روی آنتن میروند؛ سریال «آبی دست قشنگه» ساعت ۱:۳۰ بامداد پخش میشود و تکرار آن در ساعتهای ۸:۳۰ و ۱۶ خواهد بود. همچنین سریال «سمیر» ساعت ۲:۳۰ بامداد تقدیم شنوندگان شده و بازپخش آن ساعت ۱۲:۳۰ و ۱۸ همان روز است.
انتهای پیام/
نظر شما