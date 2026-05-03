به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در موزه دفاع مقدس و مقاومت گلستان، از روند احداث این مجموعه در منطقه نمونه گردشگری ناهارخوران گرگان بازدید کرد و با سرهنگ پاسدار محمدرضا کاظمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان، دیدار و گفت‌وگو داشت. در این دیدار، بر هم‌افزایی دو دستگاه برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه فرهنگی–گردشگری تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه موزه دفاع مقدس در ساختار فرهنگی استان، گفت: رسالت‌های سنگینی در حوزه میراث، فرهنگ و تمدن، و نیز فرهنگ ایثار و شهادت بر دوش دو دستگاه میراث‌فرهنگی و حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است.

او افزود: ایجاد موزه دفاع مقدس در منطقه نمونه گردشگری ناهارخوران گرگان یک اقدام بسیار خوب و هوشمندانه است. این موزه می‌تواند با معرفی بخشی مهم از هویت دفاعی و انقلابی مردم استان، نقش مؤثری در تعمیق تجربه سفر و افزایش مدت‌زمان ماندگاری مسافران در گلستان ایفا کند.

فعالی با اشاره به‌ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه بیان کرد: باید بتوانیم هرچه سریع‌تر این موزه را به بهره‌برداری برسانیم، چراکه ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری استان را دارد.

او یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این موزه را توجه ویژه به محتوا و روایت‌های آن دانست و تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه موزه دفاع مقدس و مقاومت، تولید محتوای اثرگذار و مناسب است. باید روایت‌ها، اسناد، تصاویر و چیدمان موزه به‌درستی و با دقت طراحی شود، تا پیام ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان و مردم استان را به نسل‌های جدید منتقل کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: همه ما دغدغه‌های فرهنگی داریم و باید به چنین موضوعات و پروژه‌های مهم ازاین‌دست توجه ویژه شود. در همین راستا، آمادگی داریم در کنار اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان، همکاری‌های لازم را در راستای بهره‌برداری از این موزه و ارتقای جایگاه آن در نقشه گردشگری فرهنگی استان به عمل آوریم.

در ادامه این بازدید، سرهنگ پاسدار محمدرضا کاظمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گلستان، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه ارائه کرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تا عناوین، رویدادها و جلوه‌های مختلف دفاع مقدس در سطح استان گلستان به‌صورت جامع و مستند در این موزه معرفی شود.

او با اشاره به تلاش‌ها در حوزه تولید محتوا برای این موزه افزود: جلسات بسیار زیاد و مفیدی با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس، رزمندگان، خانواده‌های شهدا و تاریخ‌نویسان در حوزه دفاع مقدس برگزارشده تا محتوایی که برای این موزه تدوین می‌شود، هم دقیق و مستند باشد و هم جذابیت لازم برای مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، را داشته باشد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد مالی و اعتباری این پروژه اشاره کرد و گفت: برای احداث این موزه تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است. باوجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، برای تکمیل نهایی و بهره‌برداری کامل از این مجموعه، بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال دیگر نیاز اعتباری داریم.

او ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های استانی و ملی، روند تأمین اعتبار تسریع شود و افزود: موزه دفاع مقدس و مقاومت گلستان تنها یک ساختمان نیست؛ اینجا خانه روایت ایثار مردم این استان است. تکمیل و بهره‌برداری به‌موقع از آن، به معنای پاسداشت شایسته مجاهدت شهدا، جانبازان و رزمندگان و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

