به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۱۷ اقامتگاه بوم‌گردی در نقاط مختلف گلستان فعال هستند که نقش مهمی در توزیع سفر و افزایش ماندگاری گردشگران ایفا می‌کنند.

معاون گردشگری گلستان با بیان اینکه این اقامتگاه‌ها در قالب یک شبکه گسترده از شرق تا غرب و مرکز استان در حال فعالیت هستند، افزود: این هم‌افزایی باعث شده گردشگران با طیف متنوع‌تری از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی گلستان آشنا شوند و همین موضوع به افزایش مدت اقامت آن‌ها در استان کمک کرده است.

او با اشاره به اشتغال‌زایی این حوزه گفت: مجموع تأسیسات گردشگری استان توانسته‌اند نزدیک به ۴ هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد کنند که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی است.

قندهاری درباره روند صدور مجوزها بیان کرد: درخواست برای ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی همچنان در استان وجود دارد، چه در قالب احداث بناهای جدید و چه تبدیل خانه‌های روستایی، اما سیاست فعلی بر ارتقای کیفیت خدمات و استانداردسازی این واحدها متمرکز شده است.

او با تشریح تفاوت اقامتگاه‌های ایجادی و تبدیلی ادامه داد: در اقامتگاه‌های تبدیلی که در بناهای سنتی شکل می‌گیرند، محدودیت‌ها کمتر است تا اصالت و سبک زندگی بومی حفظ شود، اما در ساخت واحدهای جدید، رعایت کامل ضوابط و استانداردها برای دریافت مجوز بهره‌برداری الزامی است.

معاون گردشگری گلستان با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی در سال‌های اخیر گفت: با انجام آسیب‌شناسی‌ها، دریافت گواهی کیفیت برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی الزامی شده و این گواهی شامل شاخص‌هایی مانند ایمنی، بهداشت و سطح خدمات است.

او تأکید کرد: واحدهایی که نتوانند خود را با این استانداردها تطبیق دهند، به‌تدریج از چرخه فعالیت خارج خواهند شد؛ موضوعی که هرچند ممکن است تعداد مجوزها را کاهش دهد، اما درنهایت به ارتقای سطح کیفی خدمات و افزایش رضایت گردشگران منجر می‌شود.

معاون گردشگری گلستان هدف اصلی این سیاست را ارتقای کیفیت عنوان کرد و افزود: اولویت ما این است که گردشگران در محیطی ایمن، استاندارد و باکیفیت اقامت داشته باشند و در همین راستا فرصت‌هایی برای تطبیق واحدها با ضوابط جدید در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه بوم‌گردی گفت: تمامی روستاهای گلستان قابلیت تبدیل‌شدن به مقاصد بوم‌گردی را دارند، چراکه تنوع قومیتی و فرهنگی از شمال تا جنوب و شرق تا غرب استان، مجموعه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های فرهنگی، غذایی و آیینی را فراهم کرده است.

قندهاری ادامه داد: در حال حاضر مناطق جنوبی استان به دلیل برخورداری از طبیعت جنگلی و چشم‌اندازهای بکر، بیشترین استقبال گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند، اما سایر نقاط استان نیز ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه این نوع گردشگری دارند.

او با ارزیابی وضعیت کنونی بوم‌گردی در گلستان بیان کرد: استقبال از اقامتگاه‌های بوم‌گردی حتی در مقایسه با برخی مراکز اقامتی دیگر بیشتر شده و جذابیت معماری سنتی و تجربه زندگی روستایی در این موضوع تأثیرگذار بوده است.

معاون گردشگری گلستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک کارگاه‌های تخصصی توانمندسازی برای فعالان بوم‌گردی برگزار خواهد شد تا سطح مهارت و دانش آن‌ها ارتقا یابد.

او نظارت مستمر و آموزش را دو رکن اصلی در توسعه این بخش دانست و افزود: این اقدامات در کنار یکدیگر می‌تواند به پایداری و ارتقای کیفیت خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی منجر شود.

قندهاری همچنین به آسیب‌پذیری این واحدها در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی همانند سایر تأسیسات گردشگری در برابر بحران‌هایی مانند شرایط مشابه دوران کرونا یا سایر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده، آسیب‌پذیر هستند.

او خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، حمایت‌های دولتی ازجمله ارائه تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین بسته‌های حمایتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات و تداوم فعالیت این واحدها داشته باشد.

معاون گردشگری گلستان در پایان گفت: بسیاری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شرایط خاص با ارائه خدمات حمایتی و تخفیف به هم‌وطنان، نقش اجتماعی مؤثری ایفا کرده‌اند و انتظار می‌رود این همراهی در قالب حمایت‌های هدفمند موردتوجه قرار گیرد.

