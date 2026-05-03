به گزارش خبرنگار میراثآریا، جلسه شورای راهبردی استان گلستان با محوریت بررسی برنامه پنجساله هفتم توسعه، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، حسینیان دبیر شورای راهبردی استان و جمعی از اعضای شورا در سالن جلسات این ادارهکل برگزار شد.
فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان گفت: گلستان از مواهب طبیعی، تاریخی و فرهنگی کمنظیری برخوردار است، اما با وجود این ظرفیتها هنوز نتوانستهایم جایگاه شایستهای بهعنوان یک مقصد اصلی گردشگری در سطح کشور به دست آوریم.
او با بیان اینکه طی سالهای اخیر روند رشد گردشگری در استان قابلتوجه بوده است، افزود: با این حال، فاصله معناداری با نقطه مطلوب داریم و برای دستیابی به جایگاه مطلوب، نیازمند برنامهریزی هدفمند و اقدامات زیرساختی هستیم.
فعالی تأکید کرد: ایجاد و توسعه جاذبههای گردشگری دستساز یکی از ضرورتهای استان است، چراکه این موضوع میتواند به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی مناطق مختلف کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان با تأکید بر اولویتهای راهبردی حوزه گردشگری ادامه داد: توسعه زیرساختها، توانمندسازی جاذبهها و تنوعبخشی به محصولات گردشگری از جمله محورهای مهمی است که باید با جدیت در استان دنبال شود.
او با اشاره به محدودیت منابع دولتی اظهار کرد: ظرفیتهای اعتباری دولت محدود است و تجربه استانهای موفق نشان میدهد که بهرهگیری از توان و مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، نقش تعیینکنندهای در توسعه گردشگری دارد.
فعالی همچنین بر ضرورت اجرای پروژههای شاخص فرهنگی در استان تأکید کرد و گفت: ایجاد موزه منطقهای یکی از نیازهای اساسی گلستان است و باید روند آغاز پروژه موزه بزرگ گلستان در شهرستان گنبدکاووس با جدیت تسریع شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، ضعف در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیتها را از چالشهای جدی استان دانست و افزود: متأسفانه در زمینه بازاریابی گردشگری و صنایعدستی عملکرد مطلوبی نداشتهایم و لازم است با رویکردی نوین، برنامههای مؤثرتری در این حوزه تدوین و اجرا شود.
در ادامه این جلسه، حسین حسینیان دبیر شورای راهبردی استان گلستان نیز با تشریح ساختار این شورا گفت: ریاست شورای راهبردی استان بر عهده استاندار است و این شورا با ۲۵ عضو، مسئولیت بررسی، هماهنگی و پیگیری موضوعات کلان توسعهای استان را بر عهده دارد.
حسینیان با تأکید بر اهمیت برنامهریزی در چارچوب اسناد بالادستی بیان کرد: یکی از محورهای مهم، تدوین و اجرای برنامه پنجساله توسعه است که نیازمند انسجام، هماهنگی بین دستگاهی و پیگیری مستمر است.
او افزود: ضروری است دستگاههای اجرایی بر اساس چارچوبهای برنامهنویسی توسعه، اقدام کرده و در همین مسیر نسبت به مطالبهگری و جذب اعتبارات اقدام کنند.
در پایان این نشست، اعضای شورای راهبردی استان گلستان دیدگاهها، پیشنهادها و نقطهنظرات خود را در خصوص موضوعات مطرحشده ارائه کردند و مقرر شد جمعبندی مباحث بهصورت مکتوب تهیه و در جلسهای با حضور استاندار گلستان بهعنوان رئیس شورای راهبردی استان، مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
