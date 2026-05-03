به گزارش خبرنگار میراث آریا، آن طور که اخیرا رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده تاکنون بیش از ۷۰ درصد از مبالغ بلیت پروازهای لغو شده در ایام جنگ به اشکال مختلف به مسافران بازگردانده شده است و به تمام شرکت‌های هواپیمایی نیز اخطار داده که حداکثر ظرف دو روز کاری نسبت به بازپرداخت کامل بلیت‌های چارتری اقدام کنند؛ در غیر این صورت پرونده آن‌ها برای رسیدگی به قضایی ارجاع خواهد شد.

با این وجود همچنان برخی از مسافران موفق به دریافت وجوه پروازهای لغو شده خود نشده‌اند. اخیرا اما سازمان هواپیمایی کشوری از راه‌اندازی سامانه «استرداد بلیت هواپیما» در بستر پیام‌رسان بله با هدف تسهیل روند رسیدگی به شکایات مسافران خبر داده است.

گفته می‌شود این سامانه با رویکرد پاسخ‌گویی سریع‌تر به درخواست‌ها و شفاف‌سازی فرایند استرداد بلیت طراحی شده است و تمامی مسافرانی که بلیت خریداری کرده اما هنوز وجه استردادی خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به ربات «استرداد بلیت هواپیما» در پیام‌رسان بله https://ble.ir/CaaTicketbot، اطلاعات پرواز و جزئیات خرید خود را ثبت کنند تا درخواست آن‌ها بررسی شود.

مسافران پس از ورود به این سامانه، مشخصات و اطلاعات خواسته‌شده را وارد می‌کنند و سپس می‌توانند مراحل ثبت شکایت، پیگیری وضعیت و دریافت نتیجه را به‌صورت یکپارچه در همین بستر دنبال کنند. هدف از این اقدام، کوتاه‌سازی فرایند رسیدگی و جلوگیری از تضییع حقوق مسافران اعلام شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیت خواسته با همکاری کامل، روند بازپرداخت‌های معوقه را تسریع کنند.

انتهای پیام/