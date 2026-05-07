پوشش ارتباطی در منطقه گردشگری الموت تقویت شود

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در دیدار با محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات با اشاره به جایگاه ممتاز قزوین در حوزههای گردشگری، صنعت و کشاورزی از گامهای مؤثر دولت در تقویت زیرساختهای ارتباطی استان تقدیر کرد و گفت: وجود شهرکهای صنعتی فعال، آثار تاریخی منحصربهفرد و پیشینه ۵۷ ساله پایتختی صفوی، قزوین را به قلب تپنده توسعه ملی تبدیل کرده است.
استاندار قزوین افزود: قزوین گذرگاه ۱۴ استان کشور است و روزانه بیش از یکمیلیون خودرو از محورهای آن تردد دارند. افزایش پایداری شبکه ارتباطی در این مسیرها باید در دستور کار قرار گیرد. قطع و وصل ارتباطات تلفن همراه در مسیرهای پرتردد قابل قبول نیست و نیازمند رسیدگی فوری است.
او تأکید کرد: توسعه پهنای باند و فیبر نوری باید همه مناطق استان را پوشش دهد، قزوین استانی ثروتآفرین و دانشگاهی با مراکز آموزش عالی معتبر است که با حضور نخبگان علمی، میتواند به یکی از قطبهای تحول دیجیتال کشور تبدیل شود، لذا توجه ویژه وزارت ارتباطات و توجه جدی به زیرساختهای اینترنتی استان ضروری است.
