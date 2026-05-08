به گزارش خبرنگار میراثآریا، مسعود پزشکیان روز جمعه با حضور در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد، از بخشهای آسیبدیده این مجموعه در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارات وارده قرار گرفت.
رئیسجمهور در این بازدید، با اشاره به جایگاه ممتاز میراث تاریخی و فرهنگی در تثبیت هویت ملی و حافظه تمدنی ایران، تاکید کرد: تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی، اقدامی سازمانیافته علیه ریشههای هویتی، سرمایههای فرهنگی و پیوستار تمدنی ملتها محسوب میشود؛ اقدامی که آشکارا با اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، کنوانسیونهای مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی و قواعد انسانی در تعارض قرار دارد.
در جریان این بازدید، گزارشی جامع از میزان خسارات وارده به بخشهای مختلف مجموعه سعدآباد، بهویژه ساختمان «جمهوری» به رئیسجمهور ارائه شد؛ ساختمانی با کارکرد دیپلماتیک و سیاسی مهم که طی سالهای گذشته میزبان دیدارهای رسمی و دوجانبه مقامات عالیرتبه کشورهای مختلف، نشستهای مشترک هیئتهای سیاسی و اقتصادی، آیین امضای اسناد همکاری و کنفرانسهای خبری رؤسای جمهور و مقامات خارجی بوده است.
مسعود پزشکیان با تاکید بر ضرورت صیانت از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و دیپلماتیک کشور، دستور داد فرآیند مرمت، بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده این مجموعه در سریعترین زمان ممکن و با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، فنی و کارشناسی دستگاههای ذیربط آغاز شود و با دقت، کیفیت و ملاحظات حرفهای مرتبط با حفاظت میراثفرهنگی ادامه یابد.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت ثبت دقیق، مستندسازی حرفهای و پیگیری حقوقی خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در مجامع و سازوکارهای بینالمللی تاکید کرد و این اقدام را بخشی از مسئولیت ملی در دفاع از میراث تمدنی ایران و مقابله با روندهای مخرب علیه هویت فرهنگی ملتها دانست.
انتهای پیام/
نظر شما