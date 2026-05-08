به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز جمعه ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر فقید شورایعالی امنیت ملی و فرزند وی، در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگیهای ممتاز شخصیتی، فکری و مدیریتی این شهید، اظهار کرد: شهید دکتر علی لاریجانی از جمله شخصیتهای کمنظیر و اثرگذار کشور بود که تلفیقی از عقلانیت راهبردی، واقعنگری سیاسی، آیندهپژوهی و نگاه عمیق را در منظومه مدیریتی خود جمع کرده بود.
وی افزود: این شهید بزرگوار، شخصیتی نکتهبین و برخوردار از قدرت تحلیل راهبردی بود و در تمام مسئولیتهای خود، «حل مسئله» را محور تصمیمسازی و اقدام قرار میداد. رویکرد او مبتنی بر حفظ منافع ملی، تقویت انسجام اجتماعی و صیانت از وحدت ملی بود و همواره تلاش میکرد جامعه را به همگرایی، عقلانیت و همبستگی دعوت کند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر روحیه ولایتمداری شهید لاریجانی تصریح کرد: برای این شهید والامقام، هیچ موضوعی فراتر از ایران، منافع ملی و مصالح کلان کشور اهمیت نداشت و همین ویژگی، او را به یکی از چهرههای مورد اعتماد و اثرگذار در سطوح عالی تصمیمگیری کشور تبدیل کرده بود.
صالحیامیری ادامه داد: شهید دکتر علی لاریجانی دارای تفکری راهبردی، نگاهی بلندنگر و رویکردی همهجانبهنگر بود و بدون تردید میتوانست در مدیریت بحران ناشی از جنگ ظالمانه اخیر، نقشآفرینی مؤثر و تعیینکنندهای در جهت تأمین و تثبیت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.
وی با اشاره به ابعاد مردمی مراسم بزرگداشت این شهید خاطرنشان کرد: حضور گسترده و تجلیل کمنظیر مردم از این شخصیت برجسته، نشاندهنده عمق قدرشناسی ملت ایران نسبت به انسانهایی است که صادقانه و خالصانه برای امنیت، عزت و اقتدار کشور جانفشانی کردهاند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان تاکید کرد: ملت ایران همواره حافظ یاد و نام کسانی خواهد بود که با اخلاص، تدبیر و روحیه فداکاری در مسیر اعتلای ایران اسلامی گام برداشتهاند.
