به گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه جاری با خانواده شهید والامقام «فردین مهدیپور»، از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار کرد.
چهرههایی از خانوادههای معظم شهدا از جمله والدین شهید علی درویشی، همسر شهید ناو دنا خلیلینژاد و میرابزاده و خانواده شهید مجدیان از خانواده معظم شهید نیز در این دیدار حضور داشتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای شهدا اظهار کرد: امنیت، آرامش و عزت امروز کشور مرهون جانفشانیها و ایثارگریهای شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است و همه ما وظیفه داریم در مسیر پاسداشت آرمانهای والای آنان گام برداریم.
محمد جوروند با اشاره به نقش و جایگاه خانوادههای شهدا در عرصههای فرهنگی و اجتماعی افزود: بسیاری از خانوادههای معظم شهدا از هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایعدستی استان هستند و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان برنامههایی را برای تجلیل، حمایت و معرفی ظرفیتهای هنری این عزیزان در دستور کار دارد تا ضمن پاسداشت مقام شامخ شهدا، از توانمندیهای فرهنگی و هنری آنان نیز حمایت شود.
در این دیدار، که در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد، حاضران ضمن گفتوگو با خانواده معظم شهید، یاد و خاطره رشادتها و ایثارگریهای شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.
این آیین، که همزمان با سالروز ولادت این شهید والامقام برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر به خانواده شهید و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای بلند شهدا به پایان رسید.
