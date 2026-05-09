به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیاصغر شالبافیان به همراهی محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و تبار قریب، معاون گردشگری استان، در چند پروژه در حال اجرا و فعال از جمله اقامتگاههای بومگردی و تاسیسات گردشگری بخش خصوصی حاضر شد و ضمن بررسی روند فعالیتها با بهرهبرداران و فعالان این حوزه دیدار و گفتوگو کرد.
او از مجموعه گردشگری ریتاج نیز بازدید کرد؛ مجموعهای که در جنگ تحمیلی رمضان دچار آسیب شده و بخشهای اقامتی آن دچار خسارت جدی شده بود.
شالبافیان در این بازدید با اشاره به اهمیت نقش تاسیسات گردشگری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، بر برنامهریزی و همراهی وزارتخانه برای حمایت از بهرهبرداران و تلاش در راستای جبران خسارات وارده جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد.
