به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این مراسم که جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بر مزار آن زنده‌یاد برگزار شد خانواده مرحوم استاد مکتبی، جمعی از هنرمندان مستقل هنرهای تجسمی استان، اقوام و دوستداران او حضور داشتند.

هنرمندان مستقل هنرهای تجسمی با نثار دسته گل بر مزار استاد مکتبی یاد او را گرامی داشتند و در سخنانی بر لزوم جاودان نگاه داشتن و نگهداری از آثار ارزشمند این هنرمند فقید و همچنین ترویج دید هنرمندانه و خلاق او و معرفی هر چه بیشتر این تصویرگر و آموزگار برجسته ایرانی به هنرمندان جوان تاکید کردند.

استاد غلامعلی مکتبی در سال ۱۳۱۳ در اهواز متولد شد. او تصویرگر کتاب‌های کودکان بود که پس از پایان دوره دبیرستان برای ادامه راهی تهران شد و به دانشکده هنرهای زیبا رفت. او از آموزش استادانی همچون علی‌محمد حیدریان، جواد حمیدی و جوادی‌پور بهره گرفت و با دنیای نقاشی آشنا شد.

غلامعلی مکتبی تصویرگر پیشکسوت خوزستانی کتاب‌های کودک و نوجوان و از بنیانگذاران تصویرگری کتاب‌های درسی است.

مکتبی تصویرگری کتاب کودک را در انتشارات فرانکلین آغاز کرد. پس از گذراندن دوره کامل نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای تهران به عنوان دانشجوی ممتاز برای ادامه تحصیل در رشته نقاشی به فرانسه رفت و شش سال در بوزار پاریس زیر نظر استادانی همچون ژان سووربی و روژه شاستل فراگرفتن هنر نقاشی را ادامه داد.

تصویرگری کتاب‌های «حسنی تو شهر قصه»، «حسنی نگو یه دسته گل»، «آقا باهوش»، «پسته دهان بسته»، «آسمان دریا شد»، «آس‍م‍ان ه‍ن‍وز آب‍ی اس‍ت»، «اب‍ل‍ق»، «اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا»، «از س‍ادگ‍ی ت‍ا تأث‍ی‍رگ‍ذاری طرح‌ها و رنگ‌ها»، «از ه‍م‍ه ب‍ه‍ت‍ر م‍ام‍ان من‍ه»، «ب‍اب‍ای م‍ن ق‍ش‍ن‍گ اس‍ت» و... از کارهای اوست.

استاد غلامعلی مکتبی ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت و پیکرش در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

