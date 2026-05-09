به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در پی درگذشت زنده‌یاد عیسی امیدوار، از چهره‌های ماندگار جهانگردی و مستندسازی فرهنگی ایران، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است: درگذشت زنده‌یاد عیسی امیدوار، از پیشگامان نامدار جهانگردی، مستندسازی فرهنگی و روایت‌گران هویت ایرانی در عرصه جهانی، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه فرهنگی و گردشگری ایران است.

وی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، جامعه فرهنگی و گردشگری کشور، پژوهشگران و دوستداران میراث‌فرهنگی تسلیت گفت و برای زنده‌یاد عیسی امیدوار، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

