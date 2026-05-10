بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آیین وداع با زندهیاد عیسی امیدوار، از پیشگامان جهانگردی، مستندسازی فرهنگی و روایتگران هویت ایرانی در عرصه جهانی، صبح امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جمعی از مسئولان فرهنگی، پژوهشگران، هنرمندان و علاقهمندان حوزه میراثفرهنگی در محل موزه برادران امیدوار در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این مراسم با اشاره به جایگاه ممتاز برادران امیدوار در تاریخ معاصر ایران، اظهار کرد: یقین دارم که از برادران امیدوار همواره به نیکی یاد خواهد شد؛ چراکه این دو برادر، تمام عمر و ظرفیت وجودی خود را وقف شناخت انسان، فرهنگ و تمدن کردند و میراثی کمنظیر از خود بر جای گذاشتند.
او با تاکید بر نقش تمدنی و هویتی سفرهای برادران امیدوار افزود: سفر این دو جهانگرد ایرانی به اقصی نقاط جهان، روایتی تاریخی از حضور فرهنگ ایرانی در گستره جهان محسوب میشود؛ روایتی که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد یافت و تصویری انسانی، فرهنگی و تمدنی از ایران را در حافظه جهانی ثبت کرد.
صالحیامیری با تبیین مفهوم «سرمایه ماندگار» در عرصه فرهنگ و میراث، تصریح کرد: برخی سرمایهها با گذر زمان از میان میروند، اما برخی دیگر به سرمایههای جاودانه ملی تبدیل میشوند؛ برادران امیدوار از جمله چهرههایی هستند که فراتر از زیست فردی، به بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران بدل شدهاند و بیتردید نسلهای آینده نیز از آنان به نیکی یاد خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد: انسانها همگی طعم مرگ را خواهند چشید، اما تفاوت در آن است که برخی افراد پس از کوچ از جهان فانی نیز در قلب مردم زنده میمانند و نامشان با احترام و بزرگی یاد میشود؛ برادران امیدوار از جمله همین شخصیتهای ماندگار و الهامبخش هستند که تاریخ فرهنگی ایران، آنان را فراموش نخواهد کرد.
عیسی امیدوار به همراه برادرش عبدالله امیدوار، در سال ۱۳۳۳ سفر تاریخی خود را به دور دنیا آغاز کردند و بهعنوان نخستین جهانگردان ایرانی، با سفر به ۹۹ کشور جهان، مجموعهای ارزشمند از آثار فرهنگی، مردمشناختی و مستندات تمدنی را گردآوری کردند؛ گنجینهای که امروز در موزه برادران امیدوار در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد نگهداری میشود و بهعنوان بخشی از حافظه فرهنگی ایران معاصر شناخته میشود.
پیکر مرحوم عیسی امیدوار پس از آیین تشییع، در قطعه نامآوران بهشتزهرا(س) آرام گرفت.
