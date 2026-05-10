بهگزارش خبرنگار میراثآریا، تبار قریب امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در این زمینه اظهار کرد در راستای آمادهسازی روستای پامنار و تکمیل پرونده ثبت جهانی گردشگری این روستا و نیز و توسعه زیرساختهای روستای پامنار برای نیل به دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و ارتقا آگاهی جامعه محلی از اهمیت ارایه خدمات گردشگری به تمامی گروههای جامعه، کارگاه آموزشی «آشنایی با گردشگری دسترسپذیر» ویژه جامعه محلی روز سهشنبه، 15 اردیبهشتماه 1404، در روستای گردشگری پامنار از توابع شهرستان دزفول برگزار شد.
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان اضافه کرد: این کارگاه آموزشی با برنامهریزی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان و با حضور کارشناس طبیعتگردی و روستای جهانی، معاونت گردشگری، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول، بخشداری شهیون، دهیاری و فعالان گردشگری و جامعه محلی روستای پامنار به اجرا درآمد.
او خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه آموزشی آشنایی با گردشگری دسترسپذیر، مفهوم گردشگری فراگیر، گردشگری روستایی، اهمیت کپوبافی به عنوان صنایعدستی جهانی روستای پامنار و نقش مهم خدمات دسترسپذیر برای رشد زیرساخت و جذب گردشگر به روستا بود.
قریب گفت: در ابتدای این برنامه آذردخت نوذری، کارشناس طبیعتگردی و پرونده ثبت جهانی روستای گردشگری معاونت گردشگری استان توضیحاتی را در خصوص اهمیت گردشگری دسترسپذیر بیان کرد و سپس علی خرازی، راهنمای بینالمللی گردشگری استان و عضو شبکه گردشگری دسترسپذیر اروپا (ENAT)، در فضایی صمیمی مطالب لازم را به جامعه محلی ارایه کردند.
او ادامه داد: در حاشیه برپایی کارگاه آموزشی جلسه هماندیشی با حضور اعضای نامبرده و فعالان گردشگری مستقر در روستا بهمنظور هماهنگی بیشتر برای پیشبرد اهداف جهانیسازی روستای پامنار برگزار شد.
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان بیان کرد: در ادامه، از زیرساختا، اقامتگاها، بافت روستا، محل قایقسواری در دریاچه سد دز و کارگاههای کپوبافی با تمرکز روی خدمات دسترسپذیر بازدید به عمل آمد و پتانسیلهای لازم در روستای پامنار برای رشد و توسعه زیرساختها براساس خدمات دسترسپذیر و اهداف گردشگری فراگیر شناسایی شدند.
انتهای پیام/
نظر شما