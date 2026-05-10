به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در این باره گفت: روستای گردشگری پامنار، در بخش شهیون دزفول، بار دیگر میزبان گروهی از فعالان و عکاسان متخصص پرنده‌نگری و گردشگری حیات وحش بود تا ضمن شناسایی پتانسیل‌های طبیعی منطقه برای ثبت تصاویر از گونه‌های حیات‌وحش اقدام کنند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان بیان کرد: با توجه به کاندید بودن روستای پامنار برای ثبت جهانی گردشگری این رویداد روز پنج‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به‌همت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با همکاری بخشداری شهیون، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، دهیاری پامنار و اداره محیط زیست دزفول با هدف معرفی و آشنایی هر چه بیشتر با ظرفیت‌های شاخص گردشگری و پرنده‌نگری این روستا برگزار شد.

او با بیان اینکه نقطه عطف این برنامه مشاهده و ثبت تصاویر از جغد ماهی‌خوار بود گفت: این پرنده نه تنها در زمره گونه‌های کمیاب ایران قرار دارد بلکه از جذابیت ویژه‌ای برای علاقه‌مندان حیات وحش، گردشگران و جامعه محلی برخوردار است.

قریب افزود: علاقه‌مندان شرکت‌کننده در این گشت ضمن رعایت اصول اخلاقی پرنده‌نگری و عدم ایجاد مزاحمت برای زیستگاه این پرنده موفق به دیدن زیستگاه و ثبت تصاویری زیبا از این گونه شدند که می‌تواند در مطالعات علمی و تدوین برنامه‌های حفاظتی برای این گونه ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد.

او ادامه داد: همچنین در کنار دیدار جغد ماهی‌خوار سایر گونه‌های پرنده و همینطور گونه‌های مهم حیات وحش از جمله کل و بز رصد شد.

به گفته معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان: از دیگر اهداف این رویداد می‌توان به ایجاد حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست در راستای توسعه پایدار گردشگری روستای پامنار اشاره کرد.

قریب اظهار کرد: در این برنامه به تبادل نظر در خصوص اقدامات حفاظتی و نقش مردم محلی در همزیستی با این گونه نیز پرداخته شد.

