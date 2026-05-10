به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی و فعالان اجتماعی شهرستان دزفول در اقدامی نمادین و با هدف حمایت از پیشینه ارزشمند این دیار، روز گذشته گردهمایی ویژه‌ای را در محل موزه کرناسیون دزفول برگزار کردند.

میراث‌فرهنگی؛ برگ برنده گردشگری و هدف اصلی دشمن

حمیدرضا خادم، در این نشست با قدردانی از دغدغه‌مندی حاضران، فضاهای شهری را زمینه‌ای برای خدمت‌رسانی به شهروندان برشمرد و اظهار کرد: ما و همکارانمان خود را نگهبانان این میراث می‌دانیم و امیدواریم با حفظ این فضاهای ارزشمند، امانت‌داران خوبی برای نسل‌های آینده باشیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول با مقایسه جذابیت‌های تاریخی دزفول با شهرهای مدرن، این غنای فرهنگی را هویت عمیق مردم منطقه و برگ برنده صنعت گردشگری شهرستان دانست و افزود: حفاظت از آثار باستانی در برابر تهدیدات، به‌ویژه در دوران‌های سخت مانند جنگ، اهمیتی حیاتی دارد. دشمنان با ادعاهای واهی به‌دنبال ضربه زدن به اقتصاد، نظام و فراتر از آن، هویت تاریخی ایران هستند.

تکنولوژی سنتی؛ رمز ماندگاری بناهای تاریخی دزفول

او با اشاره به آسیب دیدن حمام کرناسیون در اثر موج انفجار در دوران دفاع مقدس، استحکام بناهای تاریخی دزفول را نشانی از تکنولوژی منحصربه‌فرد معماری گذشتگان دانست و گفت: اگر هنر معماران زبردست قدیمی نبود، این بناها امروز وجود نداشتند. برای نمونه در سیلاب‌های سالیان اخیر، شاهد بودیم که با وجود کنده شدن آسفالت و میلگردهای جدید، پایه‌های خشتی و ساروجی پل قدیم دزفول به دلیل مهندسی دقیق، کمترین آسیبی ندیدند.

خادم معماری دزفول را سرشار از مهراز (راز معماری) توصیف کرد و حضور داوطلبانه مردم در این گردهمایی را منبع قدرت و توان مضاعف برای متولیان میراث‌فرهنگی در مسیر حفاظت از این آثار دانست.

نهضت مرمت ساباط‌ها و هدیه جدید به شهروندان

او با اعلام اینکه حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز کارگاه‌های مرمت تعطیل نشدند، به تشریح طرح‌های اخیر پرداخت و عنوان کرد: مرمت ساباط باستان به پایان رسیده و عملیات اجرایی در ساباط‌های سیلونی و آبشار با جدیت در حال پیگیری است.

او همچنین نوید داد: به همت دوستداران میراث‌فرهنگی، طرح جدیدی برای مرمت گذرهای تاریخی از چهارم خردادماه آغاز خواهد شد که به عنوان هدیه‌ای به مردم شریف دزفول تقدیم می‌شود.

فراخوان برای جذب خیران و سرمایه‌گذاران

خادم در ادامه با دعوت از شهروندان برای تبدیل شدن به سفیر میراث‌فرهنگی، بر ضرورت مشارکت خیران در مرمت بافت تاریخی تأکید کرد و گفت: احیا و نگهداری یک شهر تاریخی، مستلزم خودباوری و مشارکت همگانی است.

در این نشست همچنین موضوعات راهبردی دیگری از جمله چشم‌انداز ساخت موزه باستان‌شناسی در مجاورت موزه فعلی برای نمایش اشیاء امانی، بازگرداندن حمام شاه‌رکن‌الدین به چرخه استفاده عمومی و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مرمت خانه‌های تاریخی (مانند خانه فیروزمند) مطرح شد که نویدبخش آینده‌ای روشن برای بافت تاریخی دزفول است.

در پایان این مراسم، مسئولان انجمن‌های میراثی دزپارس، کهن‌دژ و دزناب به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود در حوزه صیانت از آثار تاریخی پرداختند.

