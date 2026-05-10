به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست نوبت عصر همایش فصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور معاونان، مشاوران، مدیران‌کل ستادی و استانی، عصر امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در آمفی‌تئاتر وزارتخانه برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست با تاکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام میان ستاد و استان‌ها، اظهار کرد: حرکت وزارتخانه باید پیوسته، هماهنگ و مبتنی بر هم‌افزایی جمعی باشد تا بتوان با انسجام مدیریتی، اهداف کلان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را محقق کرد.

وی تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها را از سیاست‌های راهبردی وزارتخانه دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های استانی و تقویت اختیارات مدیران‌کل، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، موزه روستایی گلستان را نمونه‌ای موفق در معرفی یکپارچه ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان‌ها توصیف کرد و گفت: این الگو می‌تواند در استان‌های دارای ظرفیت‌های گسترده تاریخی و تمدنی همچون اصفهان، فارس، اردبیل و خراسان رضوی نیز اجرا شود و بستری برای معرفی جامع هویت بومی استان‌ها فراهم آورد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اجرای سازوکار هیات امنایی بناهای تاریخی، اظهار کرد: این اقدام با هدف تقویت مشارکت استانی، ارتقای مدیریت میدانی و افزایش ظرفیت جذب منابع اجرایی خواهد شد و در عین حال، سیاست‌گذاری‌های تخصصی و کلان به‌صورت منسجم از سوی ستاد دنبال می‌شود.

وی افزود: مشارکت مردم در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اجتماعی‌سازی میراث‌فرهنگی است و استان‌ها می‌توانند نقش موثری در جلب مشارکت‌های محلی و مردمی ایفا کنند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری نظام مدیریتی مبتنی بر تعامل، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری، گفت: تقویت جایگاه استان‌ها، زمینه‌ساز چابک‌سازی ساختار اجرایی و ارتقای اثربخشی تصمیمات خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت روایت دقیق و مستند رخدادهای تاریخی و توجه به ابعاد علمی و پژوهشی این موضوع تاکید کرد و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق در حوزه روایتگری تاریخی را مهم دانست.

وی در ادامه، تامین ساختمان‌های اداری استان‌ها را از برنامه‌های مهم وزارتخانه عنوان کرد و گفت: طراحی نقشه‌های متناسب با اقلیم، فرهنگ، معماری بومی و حوزه‌های تمدنی هر استان در دستور کار قرار دارد تا هویت معماری در فضاهای اداری این وزارتخانه نیز تجلی یابد.

صالحی‌امیری سه محور «طراحی نقشه‌های بومی»، «تامین زمین» و «اولویت‌بندی ساخت» را از الزامات اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: در این مسیر از ظرفیت شهرداری‌ها، استانداری‌ها و همچنین سازوکار مولدسازی برای تامین منابع استفاده خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، مستندسازی را یکی از اولویت‌های بنیادین حوزه میراث‌فرهنگی دانست و تصریح کرد: حفاظت موثر از آثار، محوطه‌ها و اموال تاریخی نیازمند مستندسازی دقیق و منسجم است و این موضوع باید با همکاری استان‌ها و ادارات ثبت اسناد به‌صورت جدی دنبال شود.

صالحی‌امیری در پایان بر ضرورت تعامل نزدیک استان‌ها با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط و ادارات اوقاف تاکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، مسیر صیانت، حفاظت و بهره‌برداری مطلوب از میراث تمدنی کشور را تسهیل خواهد کرد.

