به گزارش خبرنگار میراثآریا، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست فصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سخنانی با تشریح ابعاد راهبردی ماموریتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این وزارتخانه را فراتر از یک دستگاه فرهنگی یا گردشگری توصیف کرد و گفت: وزارت میراثفرهنگی در چارچوب حکمرانی ملی، یکی از ستونهای اصلی هویت تاریخی و فرهنگی ایران، پیشران توسعه متوازن سرزمینی و مولد امید اجتماعی در جامعه محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه این وزارتخانه در عرصه ملی و بینالمللی افزود: شاید در نگاه نخست، ماموریتهای این دستگاه صرفا در حوزه فرهنگ و گردشگری تعریف شود، اما واقعیت آن است که وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یکی از ارکان بنیادین صیانت از هویت تمدنی ایران، تقویت دیپلماسی فرهنگی، توسعه اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور به شمار میرود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اهمیت اقتصادی و اجتماعی حوزه گردشگری اظهار کرد: گردشگری از کمهزینهترین، پربازدهترین و سریعالاثرترین مسیرهای خلق ثروت ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور است و ظرفیتهای گسترده این حوزه میتواند نقش موثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کند.
رفیعزاده همچنین با اشاره به ظرفیت عظیم صنایعدستی در اقتصاد مردمی و توسعه جوامع محلی تصریح کرد: صنایعدستی روستایی و عشایری از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کشور در حوزه اشتغال خرد، کارآفرینی بومی و حفظ سرمایههای فرهنگی است و وزارت میراثفرهنگی در این عرصه نقش راهبری و هدایتگری تعیینکنندهای برعهده دارد.
وی حفاظت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور را مسئولیتی ملی و تمدنی دانست و گفت: این وزارتخانه پاسدار ارزشمندترین داراییهای تاریخی و فرهنگی ملت ایران است و تقویت ساختاری و ارتقای توان مدیریتی و اجرایی آن، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ و بهرهبرداری هوشمندانه از این سرمایه عظیم ملی به شمار میرود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین اقدام وزارت میراثفرهنگی در باز نگه داشتن موزهها و اماکن تاریخی و استقبال از حضور مردم در شرایط جنگی را تصمیمی هوشمندانه، مسئولانه و قابل تقدیر توصیف کرد و افزود: تداوم فعالیت مراکز فرهنگی و تاریخی در چنین شرایطی، نمادی از پایداری فرهنگی، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه عمومی جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح نظام اداری و ارتقای رضایتمندی مردم را از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: تحول در نظام اداری کشور نیازمند عقلانیت، کار کارشناسی، اصلاح فرایندها و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و مدیران تخصصی است و دولت با رویکردی مسئلهمحور این مسیر را دنبال میکند.
