بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز دوم نشست فصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز سهشنبه با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور، معاونان وزارتخانه و مدیرانکل استانی در سالن آمفیتئاتر این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، علی زینیوند با تبیین نقش نهادهای فرهنگی در تحکیم سرمایه اجتماعی و امنیت ملی، وزارت میراثفرهنگی را یکی از مهمترین سنگرهای فرهنگی کشور در برابر پروژههای تفرقهافکنانه دشمن توصیف کرد و گفت: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری انسجام اجتماعی ملت ایران را هدف قرار داده و تلاش میکند با بهرهگیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی و تحریک شکافهای قومی و مذهبی، وحدت ملی را تضعیف کند، اما ملت ایران بارها نشان داده است که در بزنگاههای تاریخی، با اتکا به هویت تمدنی و فرهنگی خود، از بحرانها عبور خواهد کرد.
وی در ابتدای سخنان خود از همکاری گسترده اداراتکل میراثفرهنگی با استانداریها در مدیریت شرایط بحرانی قدردانی کرد و افزود: عملکرد مجموعه میراثفرهنگی در مقاطع حساس از جمله ایام جنگ و تعطیلات نوروز، عملکردی درخشان و مسئولانه بود. همکاران این وزارتخانه علاوه بر حفاظت از سرمایههای تاریخی و فرهنگی کشور، در مدیریت میدانی بحرانها و ایجاد آرامش اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کردند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تجربه جنگ رمضان و مقاومت ملت ایران اظهار کرد: دشمن در آن مقطع با تمام ظرفیتهای نظامی و روانی وارد میدان شد تا اراده ملت ایران را در هم بشکند، اما نهتنها به اهداف خود دست نیافت، بلکه با مقاومت هوشمندانه مردم و تدبیر نظام جمهوری اسلامی مواجه شد. امروز نیز همان الگو در قالب جنگ ترکیبی و شناختی دنبال میشود، اما ایران اسلامی همچنان مقتدر و باثبات ایستاده است.
زینیوند در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره و دیپلماسی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران حتی در دشوارترین شرایط جنگی نیز دیپلماسی عزتمندانه را تعطیل نکرده است. مذاکره زمانی ارزشمند است که مبتنی بر حفظ عزت، احترام متقابل و صیانت از منافع ملی باشد.
او افزود: جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نیز مسیر دیپلماسی را دنبال کرد و در عین ایستادگی بر اصول، از ظرفیتهای سیاسی و بینالمللی برای تأمین منافع ملی بهره گرفت. امروز نیز هرگونه تعامل سیاسی باید در همین چارچوب تعریف شود.
معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح اهداف دشمن در حوزه اجتماعی و فرهنگی گفت: راهبرد اصلی دشمن، تخریب انسجام اجتماعی و ایجاد گسل میان اقوام، مذاهب و جریانهای سیاسی کشور است، زیرا بهخوبی میداند که ایرانِ متحد، قدرتمند و برخوردار از سرمایه فرهنگی، یک بازیگر تعیینکننده در منطقه محسوب میشود.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبیسازیهای سیاسی و قومی اظهار کرد: ممکن است در برخی دورهها اشتباهاتی رخ داده باشد که به همبستگی اجتماعی آسیب زده است، اما امروز بهترین زمان برای عبور از شکافها، تقویت همدلی و تمرکز بر مشترکات فرهنگی و تمدنی ملت ایران است.
زینیوند در ادامه، وزارت میراثفرهنگی را نهادی فراتر از یک دستگاه اجرایی توصیف کرد و گفت: این وزارتخانه صرفا متولی بناهای تاریخی یا صنایعدستی نیست، بلکه حافظ حافظه تاریخی، هویت تمدنی و روایت فرهنگی ملت ایران است. ظرفیت عظیم میراثفرهنگی میتواند با معرفی آیینها، سنتها و مؤلفههای مشترک اقوام ایرانی، زمینهساز تحکیم انسجام ملی و گفتوگوی فرهنگی میان نسلها و اقوام مختلف باشد.
او با اشاره به مفهوم «ایران فرهنگی» افزود: حوزه تمدنی ایران محدود به مرزهای سیاسی امروز نیست و بخش گستردهای از منطقه دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی با ایران است. این ظرفیت میتواند مبنای توسعه دیپلماسی فرهنگی، همکاریهای منطقهای و تعمیق پیوندهای تمدنی قرار گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر آمادگی کامل وزارت کشور برای حمایت از برنامههای وزارت میراثفرهنگی در حوزه انسجام اجتماعی تاکید کرد و گفت: وزارت کشور آمادگی دارد در قالب طرحهای مشترک فرهنگی و اجتماعی، همکاریهای گستردهای با وزارت میراثفرهنگی داشته باشد تا از ظرفیت میراث تاریخی، گردشگری و آیینهای بومی برای کاهش تنشهای محلی، تقویت گفتوگوی اقوام و تحکیم وحدت ملی استفاده شود.
زینیوند در پایان خاطرنشان کرد: هر بنای تاریخی، هر آیین بومی و هر اثر فرهنگی میتواند نمادی از هویت مشترک ملت ایران باشد و ما باید از این ظرفیتها برای ساختن پلهای همدلی و تقویت انسجام ملی بهره بگیریم، نه برای ایجاد مرزبندی و شکاف.
