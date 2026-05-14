به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با اسپوتنیک روسیه با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از میراث تاریخی کشور در جریان حملات آمریکایی-صهیونی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: پیش از آغاز حملات و بلافاصله پس از اعلام احتمال وقوع جنگ از سوی نهادهای نظامی و امنیتی، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، حفاظتی و بین‌المللی در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفت.

وی افزود: نخستین اقدام، اجرای کامل پروتکل‌های حفاظتی یونسکو بود. بر این اساس، تمامی اشیا و آثار ذی‌قیمت تاریخی و فرهنگی به مخازن امن منتقل شد و اکنون آثار تاریخی در مخازن تخصصی در سراسر کشور نگهداری می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: دومین اقدام، اطلاع‌رسانی و هشدار رسمی به نهادهای بین‌المللی و فرهنگی جهان بود تا نسبت به خطر تهدید مراکز تاریخی، موزه‌ای و فرهنگی ایران حساسیت لازم ایجاد شود و از وارد آمدن آسیب به میراث تمدنی کشور جلوگیری شود.

صالحی‌امیری سومین محور اقدامات ایران را مدیریت افکار عمومی جهانی و تبیین ابعاد انسانی و تمدنی حملات عنوان کرد و گفت: رسانه‌های متعددی در این ایام در ایران حضور یافتند و نقش مهمی در انعکاس صدای ملت ایران ایفا کردند. از همه رسانه‌های بین‌المللی که واقعیت تعرض به میراث تمدنی و جنایت علیه بشریت را بازتاب دادند، قدردانی می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران پیگیری حقوقی این موضوع را از مجاری بین‌المللی دنبال خواهد کرد، تصریح کرد: ما منتظر اقدامات حقوقی یونسکو، دادگاه لاهه و سایر نهادهای بین‌المللی هستیم، اما باور بنیادین ما این است که ملت‌ها برای حفظ امنیت، هویت و تمدن خود باید مقتدر باشند و عنصر مقاومت را انتخاب کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ماهیت تقابلی رژیم‌های متجاوز اظهار داشت: در فرهنگ ایرانی یک تعبیر روشن وجود دارد؛ از گرگ نمی‌توان انتظار دیگری داشت. ماهیت رژیم‌های سفاک، تهاجم و تخریب است و در برابر این خوی تجاوزگر، ملت ایران مسیر صیانت، حفاظت و مقاومت را برگزیده است.

وی افزود: تا زمانی که یک ملت قدرتمند نباشد، مورد تعرض قرار می‌گیرد، اما قدرت ملی، انسجام اجتماعی و مقاومت مردمی می‌تواند دشمن را به عقب‌نشینی وادار کند. در جنگ، ملت ایران ایستادگی کرد، نیروهای مسلح مقاومت کردند و دولت نیز پشتیبانی کامل انجام داد؛ در نتیجه دشمن ناگزیر به عقب‌نشینی شد.

صالحی‌امیری با تاکید بر پیوند ناگسستنی هویت تاریخی ایران با حافظه تمدنی ملت ایران خاطرنشان کرد: امکان نابودی فرهنگ و تمدن ملت‌هایی با پیشینه عمیق تاریخی وجود ندارد. شاید بتوان به میراث آن‌ها آسیب وارد کرد، اما حذف و انهدام فرهنگی ممکن نیست.

وی در پایان تصریح کرد: ملت‌هایی شکست خواهند خورد که فاقد ریشه‌های فرهنگی و تمدنی هستند. ملت ایران، با اتکا به تاریخ، فرهنگ و هویت تمدنی خود، مسیر مقاومت و پیروزی را ادامه خواهد داد و بی‌تردید آینده از آنِ ملت‌های ریشه‌دار و مقاوم خواهد بود.

