۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۲

صالحی‌امیری در بازدید از «کنیسه رفیع‌نیا»: 

حمله به کنیسه، انتقام آمریکا و رژیم صهیونیستی از همزیستی تاریخی ایرانیان بود/ همه ایرانیان فارغ از قومیت و مذهب در برابر دشمن مقاومت خواهند کرد/ بخشی از این کنیسه باید به موزه سند جنایت رژیم‌های کودک‌کش آمریکایی-صهیونی تبدیل شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در آیین «هم‌نوایی در کنیسه زخمی تهران» در کنیسه رفیع‌نیا ــ که در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ رمضان آسیب دیده است ــ با تاکید بر اینکه «کلیمیان ایران بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و تمدنی ایران هستند»، حمله به اماکن دینی و غیرنظامیان را «نشانه فاصله‌گرفتن متخاصمان از بشریت» توصیف کرد و خواستار تبدیل بخشی از این کنیسه به «موزه سند جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران» شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری عصر امروز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در مراسم «هم‌نوایی در کنیسه زخمی تهران» که با مشارکت جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اجتماعی و کنش‌گران جامعه مدنی در کنیسه رفیع‌نیا برگزار شد، با ابراز همدردی با جامعه کلیمیان ایران، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، همدلی اجتماعی و هم‌زیستی تاریخی ایرانیان تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به حضور سرزده خود در این آیین گفت: آمدم تا از نزدیک در کنار هموطنان عزیز کلیمی خود باشم و همنوایی، همدردی و همبستگی ملت را با جامعه نجیب کلیمیان اعلام کنم.

او با رد برخی روایت‌های تقلیل‌گرایانه درباره پیشینه حضور کلیمیان در ایران تصریح کرد: تاریخ حضور کلیمیان در ایران محدود به چند قرن اخیر نیست؛ آنان دارای تبار، هویت و شناسنامه‌ای دیرپا در این سرزمین هستند و در طول تاریخ، در کنار سایر ایرانیان، در صلح، صمیمیت و همزیستی زندگی کرده‌اند.

صالحی‌امیری با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این کنیسه، آن را اقدامی آگاهانه و انتقام‌جویانه توصیف کرد و افزود: بسیار اندیشیدم که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی این مکان را هدف قرار داد. به این باور رسیدم که عصبانیت این رژیم از کلیمیان ایران، ریشه در پیوند عمیق آنان با ملت ایران و زیست تاریخی‌شان در کنار مردم این سرزمین دارد.

او ادامه داد: این مکان امروز به نماد جنایت علیه همزیستی، مدارا و هویت ایرانی تبدیل شده است؛ سندی زنده از تعرض رژیمی که حتی اماکن دینی و غیرنظامیان را نیز از دایره خشونت خود خارج نمی‌داند.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله به کودکان و غیرنظامیان در میناب اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند با هدف قراردادن کودکان، معلمان و مردم بی‌دفاع، وحشت اجتماعی ایجاد کنند و پیام ارعاب را به جامعه ایران منتقل سازند، اما ملت ایران نشان داد که در برابر فشار، تهدید و خشونت، انسجام و مقاومت خود را حفظ خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه «بزرگ‌ترین نیاز امروز جامعه ایران، وفاق، انسجام و همدلی ملی است»، خاطرنشان کرد: جامعه ایران امروز دارای درد مشترک و دشمن مشترک است و عبور از این مقطع تاریخی تنها با تکیه بر سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و همدردی میان همه ایرانیان امکان‌پذیر خواهد بود.

صالحی‌امیری افزود: همه ایرانیان فارغ از رنگ، قومیت، مذهب، جنسیت و زبان، در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و در برابر دشمنان این سرزمین مقاومت خواهند کرد. کلیمیان ایران نیز بخشی اصیل، شریف و جدایی‌ناپذیر از ملت ایران هستند.

او همچنین با ابلاغ سلام و پیام رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، به جامعه کلیمیان ایران و جهان، از «کلیمیانی که در برابر سیاست‌های رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند» قدردانی کرد و گفت: ایران، خانه مشترک همه ایرانیان است و سرمایه تاریخی آن، در همزیستی ادیان، اقوام و فرهنگ‌ها معنا پیدا می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان، با پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی برای بازسازی و مستندسازی این مکان اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم علاوه بر مرمت و بازسازی این کنیسه، بخشی از آن به موزه‌ای برای نگهداری آثار، اسناد و روایت‌های مرتبط با این واقعه تبدیل شود تا به‌عنوان سندی تاریخی از جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران برای آیندگان حفظ شود.

مهدی نورعلی
