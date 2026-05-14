به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری عصر امروز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در مراسم «هم‌نوایی در کنیسه زخمی تهران» که با مشارکت جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اجتماعی و کنش‌گران جامعه مدنی در کنیسه رفیع‌نیا برگزار شد، با ابراز همدردی با جامعه کلیمیان ایران، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، همدلی اجتماعی و هم‌زیستی تاریخی ایرانیان تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به حضور سرزده خود در این آیین گفت: آمدم تا از نزدیک در کنار هموطنان عزیز کلیمی خود باشم و همنوایی، همدردی و همبستگی ملت را با جامعه نجیب کلیمیان اعلام کنم.

او با رد برخی روایت‌های تقلیل‌گرایانه درباره پیشینه حضور کلیمیان در ایران تصریح کرد: تاریخ حضور کلیمیان در ایران محدود به چند قرن اخیر نیست؛ آنان دارای تبار، هویت و شناسنامه‌ای دیرپا در این سرزمین هستند و در طول تاریخ، در کنار سایر ایرانیان، در صلح، صمیمیت و همزیستی زندگی کرده‌اند.

صالحی‌امیری با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این کنیسه، آن را اقدامی آگاهانه و انتقام‌جویانه توصیف کرد و افزود: بسیار اندیشیدم که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی این مکان را هدف قرار داد. به این باور رسیدم که عصبانیت این رژیم از کلیمیان ایران، ریشه در پیوند عمیق آنان با ملت ایران و زیست تاریخی‌شان در کنار مردم این سرزمین دارد.

او ادامه داد: این مکان امروز به نماد جنایت علیه همزیستی، مدارا و هویت ایرانی تبدیل شده است؛ سندی زنده از تعرض رژیمی که حتی اماکن دینی و غیرنظامیان را نیز از دایره خشونت خود خارج نمی‌داند.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله به کودکان و غیرنظامیان در میناب اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند با هدف قراردادن کودکان، معلمان و مردم بی‌دفاع، وحشت اجتماعی ایجاد کنند و پیام ارعاب را به جامعه ایران منتقل سازند، اما ملت ایران نشان داد که در برابر فشار، تهدید و خشونت، انسجام و مقاومت خود را حفظ خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه «بزرگ‌ترین نیاز امروز جامعه ایران، وفاق، انسجام و همدلی ملی است»، خاطرنشان کرد: جامعه ایران امروز دارای درد مشترک و دشمن مشترک است و عبور از این مقطع تاریخی تنها با تکیه بر سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و همدردی میان همه ایرانیان امکان‌پذیر خواهد بود.

صالحی‌امیری افزود: همه ایرانیان فارغ از رنگ، قومیت، مذهب، جنسیت و زبان، در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و در برابر دشمنان این سرزمین مقاومت خواهند کرد. کلیمیان ایران نیز بخشی اصیل، شریف و جدایی‌ناپذیر از ملت ایران هستند.

او همچنین با ابلاغ سلام و پیام رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، به جامعه کلیمیان ایران و جهان، از «کلیمیانی که در برابر سیاست‌های رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند» قدردانی کرد و گفت: ایران، خانه مشترک همه ایرانیان است و سرمایه تاریخی آن، در همزیستی ادیان، اقوام و فرهنگ‌ها معنا پیدا می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان، با پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی برای بازسازی و مستندسازی این مکان اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم علاوه بر مرمت و بازسازی این کنیسه، بخشی از آن به موزه‌ای برای نگهداری آثار، اسناد و روایت‌های مرتبط با این واقعه تبدیل شود تا به‌عنوان سندی تاریخی از جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران برای آیندگان حفظ شود.

