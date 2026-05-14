به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عصر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم «همنوایی در کنیسه زخمی تهران» و در جمع خبرنگاران، حمله رژیم صهیونیستی به کنیسه رفیعنیا و جامعه کلیمیان ایران را «نماد آشکار نقض همه قواعد انسانی، حقوقی و اخلاقی» توصیف کرد و گفت: برای جهانیان روشنتر شد که رژیم صهیونیستی به هیچ قاعدهای پایبند نیست و حتی به هموطنان کلیمی ما نیز تعدی و تجاوز میکند.
او با اشاره به ابعاد این حمله اظهار کرد: ما برای یک رژیم کودککش و جنایتکار، هرگونه اقدام ضدانسانی را پیشبینی میکردیم، اما تصور اینکه این رژیم حتی به کنیسه و کلیمیان ایران تعرض کند، برای افکار عمومی ایران و جهان نیز ممکن بود دور از ذهن باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: واقعیتی که امروز برای جهانیان آشکار شده، این است که رژیم صهیونیستی به هیچ قاعده، مرز، اخلاق و قانون بینالمللی پایبند نیست و این مکان، امروز به یک سند زنده و تاریخی از جنایت علیه ملت ایران و جامعه کلیمیان تبدیل شده است.
صالحیامیری با تاکید بر جایگاه تاریخی و اجتماعی کلیمیان در ایران تصریح کرد: کلیمیان ایران، جامعهای نجیب، ریشهدار و دغدغهمند هستند که همواره در کنار مردم ایران ایستادهاند و در روزهای سخت نیز همراه ملت خود بودهاند. رژیم صهیونیستی در واقع از همین پیوند عمیق و هویت ایرانی آنان خشمگین است و تلاش کرد از کلیمیان ایران انتقام بگیرد.
او ادامه داد: پاسخ ملت ایران به این جنایت روشن است؛ ایران و ایرانیان در برابر دشمنان خود ایستادگی خواهند کرد و تاریخ نشان خواهد داد که ملت ایران، سربلند، مقاوم و پیروز از این میدان عبور خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت ثبت تاریخی این واقعه اظهار کرد: این مکان باید در حافظه تاریخی ملت ایران، افکار عمومی جهان و ذهن نسلهای آینده باقی بماند تا جهانیان بدانند رژیمی که مدعی دفاع از یهودیان است، در جغرافیای ایران به کنیسه و کلیمیان ایرانی حمله کرد.
او از برنامه دولت برای ثبت ملی این رویداد خبر داد و گفت: این مکان را بهعنوان یک رویداد تاریخی و سند جنایت ثبت ملی خواهیم کرد و پرونده آن را برای مجامع بینالمللی ارسال میکنیم تا افکار عمومی جهان بیش از پیش با ماهیت این جنایت آشنا شوند.
صالحیامیری همچنین با قدردانی از نقش جامعه مدنی، سازمانهای مردمنهاد و کنشگران اجتماعی در برگزاری این آیین گفت: برگزاری چنین رویدادهایی برخاسته از اراده مردم و جامعه مدنی است و دولت در این برنامهها نقش مستقیم ندارد. امروز من از طرف دولت آمدهام تا از جامعه کلیمیان ایران، نهادهای مردمی و فعالان مدنی که در حفظ همبستگی ملی نقشآفرینی کردند، قدردانی کنم.
او با اشاره به وجود کنیسههای تاریخی در تهران، شیراز و دیگر نقاط کشور افزود: کنیسه رفیعنیا متناسب با شأن و منزلت جامعه کلیمیان ایران بازسازی خواهد شد و دولت نیز برای تجهیز، تکمیل و حمایت مالی از این پروژه مشارکت خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی در پایان تاکید کرد: پرونده حقوقی این جنایت در قالب اسناد رسمی برای نهادها و مجامع بینالمللی ارسال میشود تا ثبت شود که ملت ایران در برابر چه نوع تفکر و چه سطحی از خشونت سازمانیافته مقاومت کرده است.
