«آنتیک» در کمتر از یک هفته صدرنشین گیشه شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم، پس از یک دوره افت شدید مخاطب در سینما، کمدی سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با استقبال خوب مخاطبان روز چهارشنبه نهم اردیبهشت، در کمتر از یک هفته از آغاز اکران توانست صدرنشین فروش سینماهای کشور شود.
همچنین آمارها نشان میدهد سهشنبه هشتم اردیبهشت بهعنوان پرفروشترین روز سینما در سال جاری ثبت شده و «آنتیک» بهتنهایی بیش از ۷۱ درصد سهم تماشاگران را به خود اختصاص داده است.
این اثر سینمایی که از پنجشنبه هفته پیش، سوم اردیبهشتماه روی پرده رفته، توانسته است با گذشت یک هفته نزدیک به ۷۱ هزار مخاطب را به سینما بازگرداند و صدرنشین گیشه ۱۴۰۵ شود.
پژمان جمشیدی، بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و… بازیگران اصلی این فیلم هستند.
«آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی، بهعنوان یک کمدی نو و شخصیتمحور، روایتگر موقعیتهای غیرمنتظره و شیرین دو آنتیکفروش است.
