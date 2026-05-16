نمایشگاه مجازی کتاب تهران آغاز به کار کرد

به گزارش میراث آریا، نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خردادماه با شعار «بخوانیم برای ایران» در بستر book. icfi. ir برگزار می‌شود.

برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی که تجربه‌های پیشینی نیز دارد با رویکرد «حمایت از تاب‌آوری صنعت نشر در دوران جنگ تحمیلی» انجام می‌شود و این امکان را به مخاطبان کتاب می‌دهد تا به صورت ۲۴ساعته و فقط با چند کلیک کتاب‌ها را با تخفیف ۲۵ درصدی (۱۵ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) داشته باشند. البته در خرید بیشتر از این مبلغ تخفیف ۱۵ درصدی ناشران برقرار است. همچنین ارسال کتاب از طریق پست برای خریداران کتاب رایگان است و آن‌ها از خدمات پشتیبانی برای خریدهای خود بهره‌مند خواهند شد.

امسال ناشران خارجی نیز در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شرکت خواهند کرد. این ناشران کتاب‌های منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را با ۱۰ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه خواهند کرد. کتاب‌های سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ شامل ۲۵ درصد تخفیف و ۱۰ درصد یارانه خواهند بود و آثار منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ نیز با ۵۰ درصد تخفیف ناشر به مخاطبان ارائه خواهند شد.

