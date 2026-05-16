یک ایرانی برگزیده جشنواره داکس بارسلونا شد

بهگزارش میراثآریا، پروژه مستند «هیچ دوستی جز کوهستان» به کارگردانی و تهیهکنندگی یاسر طالبی موفق به دریافت جایزه بهترین پروژه در بازار و بخش حرفهای جشنواره مستند بارسونا شد.
در مراسم اعطای جوایز که در شهر بارسلونا برگزار شد، پروژههای برگزیده بخش توسعه و تولید معرفی شدند. این رویداد حرفهای که یکی از مهمترین پلتفرمهای مستند اروپا به شمار میرود، امسال میزبان ۶۲ پروژه مستقل از ۳۰ کشور جهان و بیش از ۷۰۰ مهمان و فعال صنعت مستند بود.
هیات داوران درباره پروژه «هیچ دوستی جز کوهستان» اعلام کرد: این تصمیم با اتفاقنظر کامل گرفته شد. فیلم دارای روایتی روشن و تأثیرگذار است که هم تغییرات میاننسلی را بررسی میکند و هم داستانی چندنسلی از مراقبت، عشق و تعارض را به تصویر میکشد. شخصیتهای اصلی فیلم، همزمان آسیبپذیر و قدرتمند هستند و رابطه میان آنها پیوندهایی عمیق از عشق و تنش را آشکار میکند. جهان فیلم، جهانی نادر و کمتر دیدهشده است و فضای بصری آن ما را به درون لحظهای شکننده در زمان میبرد. نگاه کارگردانی، شخصیتها را در فضایی لطیف، صمیمی و نزدیک حفظ میکند و به همین دلایل، جایزه بهترین پروژه به این فیلم اعطا میشود.
«هیچ دوستی جز کوهستان» روایتی شاعرانه از واپسین روزهای زیستن در جهانی رو به فراموشیست؛ جایی در دل جنگلها و کوهستانهای شمال ایران، میان مه، برف، صدای گاوها و آتش خاموشنشدنی یک کلبه قدیمی. فیلم، پژواکی از عشق، تنهایی، فرسودگی و دلبستگی انسان به سرزمینیست آرامآرام از دست میرود.
یاسر طالبی مستندهای «دلبند»، «نفسهای آخر»، «سرنوشت» و… را کارگردانی کرده است.
