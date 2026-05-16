اتوبوس و مترو تا فردا رایگان است

به گزارش میراث آریا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس شهید مصطفی چمران در بزرگراه چمران، با اشاره به طرح دائمی شدن بلیت رایگان مترو و اتوبوس، گفت: اگر قرار باشد مجددا این تمدید اجرا شود و یا استفاده از مترو کاملا رایگان شود، باید به عنوان طرحی به شورا ارسال شود و تاکنون این اتفاق نیفتاده است. این مسئله باید بررسی کارشناسی شود و نمی‌شود به آن احساساتی نگاه کرد.

او ادامه داد: ما دلمان می‌خواهد کاملا استفاده از مترو و اتوبوس رایگان شود، اما در یک سال با این مبالغ بلیت‌ها می‌توان ۲۰۰ اتوبوس ۲۰ میلیاردی بخریم که مردم در صف نمانند و این مسئله برایمان ارزشش بیشتر است.

چمران با اشاره به اظهارات شهردار تهران مبنی بر اینکه تا پایان جنگ این خدمات رایگان بماند، گفت: در شرایط جنگی بله و اگر مشکلی پیش آید تجدید نظر می‌کنیم؛ اما فعلا مسئله خاصی وجود ندارد.

رئیس شورای شهر تهران در مراسم رونمایی از تندیس شهید مصطفی چمران نیز اظهار کرد: از تلاش‌های مدیریت شهری در این جنگ و همچنین در جنگ ۱۲ روزه واقعاً باید قدردانی کرد، زیرا عملکرد آن‌ها به گونه‌ای بود که تهران به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شد.

او با اشاره به شرایط کشور افزود: ما هنوز در زمان جنگ قرار داریم و در چنین شرایطی جالب است که شاهد رونمایی از یک تندیس هستیم؛ تندیسی که به یکی از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار تاریخ معاصر کشور اختصاص دارد.

چمران درباره طراحی این تندیس نیز توضیح داد: تندیسی که در این محل نصب شده، بر اساس تصویری طراحی شده که در منطقه‌ای از اهواز و در کنار یادمان شهید نواب صفوی گرفته شده بود؛ تصویری از شهید چمران در جبهه‌ها که با لباس نظامی و در حالی که اسلحه به دست دارد، ایستاده است.

رئیس شورای شهر با اشاره به جایگاه شهید چمران در میان نیروهای مقاومت گفت: بسیاری از شخصیت‌های برجسته جبهه مقاومت از جمله شهید سیدحسن نصرالله از شهید چمران حکم و آموزش گرفته بودند. امروز نیز می‌بینیم که حزب‌الله شجاع چگونه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده است و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان از این عزیزان حمایت کنیم.

او همچنین به ویژگی‌های علمی و شخصیتی شهید چمران اشاره کرد و افزود: شهید چمران از نظر علمی و فکری نیز شخصیتی برجسته بود. او مغز فیزیکی بسیار قوی و توانمندی داشت و بهترین طراحی‌ها و اجراها را انجام می‌داد، اما متأسفانه درباره جنبه‌های علمی و دانشی او کمتر سخن گفته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از دست‌اندرکاران ساخت این اثر نیز قدردانی کرد و گفت: از مهندس حق‌بین و همچنین آقای نوری تشکر می‌کنم. حتی در زمانی که برف می‌بارید به کارگاه آن‌ها رفتم و از روند کار بازدید کردم و امیدوارم در ادامه نیز در ساخت تندیس‌های قهرمانان کشور موفق باشند.

چمران در پایان با اشاره به اهمیت ثبت یاد و خاطره قهرمانان ملی کشور، تصریح کرد: ما در زمان جنگ قرار داریم و نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، اما رونمایی از چنین تندیس‌هایی می‌تواند یاد و خاطره قهرمانان و مجاهدت‌های آن‌ها را برای نسل‌های آینده زنده نگه دارد.

