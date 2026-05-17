هگتا بر نقش ارتباطات مؤثر و روابط عمومی در پیشبرد اهداف گردشگری تأکید کرد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در متن پیام علیرضا تابش مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی و روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی آمده است:
۲۷ اردیبهشتماه، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، یادآور اهمیت مردمداری و توجه به نیازهای ارتباطی جامعه است؛ روزی که همزمان با روز جهانی «مخابرات و جامعه اطلاعاتی» فرصتی برای تأکید بر نقش حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه اجتماعی به شمار میرود.
در هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی، ارتباطات منسجم و هوشمندانه یکی از ارکان اصلی پیشبرد مأموریتها، تقویت هماهنگی میان بخشها و شکلگیری همگرایی در سطوح مدیریتی و اجرایی است.
توسعه ارتباطات هوشمندانه، تعامل سازنده با مخاطبان و جریانسازی مؤثر اطلاعات میتواند زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای همافزایی میان هگتا و شرکتهای تابعه و معرفی شایسته ظرفیتهای گردشگری کشور باشد.
در شرایط پیچیده امروز، نقش ارتباطات حرفهای، مسئولانه و امیدآفرین بیش از گذشته اهمیت یافته و فعالان این حوزه میتوانند با آگاهیبخشی و مقابله با جنگ روانی، در تقویت آرامش، تابآوری، انسجام ملی و اعتماد عمومی نقشآفرین باشند.
ضمن گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، از تلاشها و خدمات فعالان حوزه ارتباطات، روابط عمومی و اطلاعرسانی در هگتا و شرکتهای تابعه قدردانی کرد و برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
