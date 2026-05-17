۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲

علیرضا تابش:

هگتا بر نقش ارتباطات مؤثر و روابط عمومی در پیشبرد اهداف گردشگری تأکید کرد

مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی و روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی با صدور پیامی، بر اهمیت ارتباطات مؤثر، هم‌افزایی و نقش راهبردی روابط عمومی در تحقق اهداف این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن پیام علیرضا تابش مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی و روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی آمده است:

۲۷ اردیبهشت‌ماه، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، یادآور اهمیت مردم‌داری و توجه به نیازهای ارتباطی جامعه است؛ روزی که هم‌زمان با روز جهانی «مخابرات و جامعه اطلاعاتی» فرصتی برای تأکید بر نقش حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه اجتماعی به شمار می‌رود.

در هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی، ارتباطات منسجم و هوشمندانه یکی از ارکان اصلی پیشبرد مأموریت‌ها، تقویت هماهنگی میان بخش‌ها و شکل‌گیری همگرایی در سطوح مدیریتی و اجرایی است.

توسعه ارتباطات هوشمندانه، تعامل سازنده با مخاطبان و جریان‌سازی مؤثر اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای هم‌افزایی میان هگتا و شرکت‌های تابعه و معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری کشور باشد.

در شرایط پیچیده امروز، نقش ارتباطات حرفه‌ای، مسئولانه و امیدآفرین بیش از گذشته اهمیت یافته و فعالان این حوزه می‌توانند با آگاهی‌بخشی و مقابله با جنگ روانی، در تقویت آرامش، تاب‌آوری، انسجام ملی و اعتماد عمومی نقش‌آفرین باشند.

ضمن گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، از تلاش‌ها و خدمات فعالان حوزه ارتباطات، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در هگتا و شرکت‌های تابعه قدردانی کرد و برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی کرد. 

مجتبی گهستونی
دبیر مریم قربانی‌نیا

